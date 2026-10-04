«Если меня достают, я могу рявкнуть»: звезда «Сватов» Артемьева высказалась о поклонниках

04 октября 2026, 15:08

Актриса Людмила Артемьева рассказала, как реагирует на назойливых фанатов

Людмила Артемьева (Фото: кадр из сериала «Сваты»)

Людмила Артемьева призналась, что никогда не стремилась к популярности и не мечтала о повышенном внимании со стороны публики. Поэтому актриса старается держать личную жизнь подальше от посторонних глаз и не слишком любит назойливых поклонников. Об этом сообщает Popcake.





Особенно Артемьеву раздражают ситуации, когда фанаты переходят границы и начинают слишком активно вмешиваться в её личное пространство. В таких случаях звезда «Сватов» может довольно резко обозначить свои границы.





«Если меня достают, я могу рявкнуть. Это ведь не моя игра. Меня никто не спрашивал — нравится мне это или нет», — заявила актриса.