«Если меня достают, я могу рявкнуть»: звезда «Сватов» Артемьева высказалась о поклонниках
Актриса Людмила Артемьева рассказала, как реагирует на назойливых фанатов
Людмила Артемьева призналась, что никогда не стремилась к популярности и не мечтала о повышенном внимании со стороны публики. Поэтому актриса старается держать личную жизнь подальше от посторонних глаз и не слишком любит назойливых поклонников. Об этом сообщает Popcake.
Особенно Артемьеву раздражают ситуации, когда фанаты переходят границы и начинают слишком активно вмешиваться в её личное пространство. В таких случаях звезда «Сватов» может довольно резко обозначить свои границы.
«Если меня достают, я могу рявкнуть. Это ведь не моя игра. Меня никто не спрашивал — нравится мне это или нет», — заявила актриса.При этом Людмила Викторовна, судя по всему, спокойно относится к обычному вниманию со стороны зрителей. Однако, когда интерес превращается в навязчивость, терпеть его актриса не намерена.