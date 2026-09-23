«Не обращай внимания»: Люся Чеботина раскрыла главный совет Филиппа Киркорова

23 сентября 2026, 13:38

Филипп Киркоров научил Люсю Чеботину не реагировать на сплетни и слухи

Люся Чеботина и Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @lusia_chebotina)

Люся Чеботина рассказала, какой совет от Филиппа Киркорова оказался для неё самым ценным. По словам певицы, старший коллега не раз делился с ней личным опытом и подсказывал, как справляться с обсуждениями в мире шоу-бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артисты давно дружат, а Киркоров, как отмечает Чеботина, помогает ей не только профессионально, но и просто по-человечески. Особенно полезными для певицы стали его советы не зацикливаться на слухах и не тратить силы на то, что пишут о ней в Сети.





«Самые знаковые крутые советы мне давал Филипп Киркоров. Я могу сказать, что они мне все пригодились», — призналась артистка.

«Зачем ты в это вникаешь, зачем ты это смотришь? Все же классно. Обсуждают и обсуждают, пусть обсуждают!» — пересказала его совет Люся.