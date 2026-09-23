«Не обращай внимания»: Люся Чеботина раскрыла главный совет Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров научил Люсю Чеботину не реагировать на сплетни и слухи
Люся Чеботина рассказала, какой совет от Филиппа Киркорова оказался для неё самым ценным. По словам певицы, старший коллега не раз делился с ней личным опытом и подсказывал, как справляться с обсуждениями в мире шоу-бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артисты давно дружат, а Киркоров, как отмечает Чеботина, помогает ей не только профессионально, но и просто по-человечески. Особенно полезными для певицы стали его советы не зацикливаться на слухах и не тратить силы на то, что пишут о ней в Сети.
«Самые знаковые крутые советы мне давал Филипп Киркоров. Я могу сказать, что они мне все пригодились», — призналась артистка.По словам Чеботиной, Киркоров рассказывал ей о собственном пути в шоу-бизнесе и отмечал, что в их историях есть определённые сходства. При этом певец постоянно напоминает ей: если вокруг обсуждают её жизнь и творчество, не стоит погружаться в каждую публикацию и пытаться всем что-то доказать.
«Зачем ты в это вникаешь, зачем ты это смотришь? Все же классно. Обсуждают и обсуждают, пусть обсуждают!» — пересказала его совет Люся.О главном наставлении от Киркорова Чеботина рассказала во время встречи с турецким диджеем Бураком Йетером, посвящённой их совместному релизу.