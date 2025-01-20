От кого беременна дочь Литвиновой? Расставание с Фёдором Дьяконовым и тайный отец ребёнка

Фото: соцсети
Рената Литвинова на днях отметила день рождения в компании дочери Ульяны, модели Натальи Водяновой и модельера Демны Гвасалии. На опубликованных в соцсетях режиссёра фотографиях подписчики обратили внимание на округлившиеся формы Ульяны, что породило слухи о её беременности.
Пользователи сети гадали, кто же является отцом ребёнка, поскольку девушка не афишировали детали своей личной жизни. В итоге выяснилось, что сейчас на личном фронте дочери Литвиновой кипят нешуточные страсти. Последние три года она состояла в отношениях с однокурсником по Королевской академии изящных искусств Фёдором Дьяконовым, но совсем недавно пара распалась. Причиной стало то, что Ульяна забеременела, но не от Фёдора, а от коллеги, имя которого пока неизвестно.
Напомним, что Ульяна Добровская, родившаяся в браке Литвиновой с бизнесменом Леонидом Добровским, с юности проживает во Франции. Ещё в школьные годы её вместе с гувернанткой отправили в Париж, после чего девушка увлеклась дизайном одежды и поступила в академию в Антверпене. В настоящее время она владеет собственным брендом, а в показах часто принимает участие сама Литвинова.
Читайте также:
Рената Литвинова готовится стать бабушкой? От кого беременна дочь актрисы и почему ее внешний вид испугал поклонников
57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто
«Мне не за что просить прощения»: покинувшая Россию Мария Машкова высказалась об отношениях с отцом
Анастасия Чинкова