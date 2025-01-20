От кого беременна дочь Литвиновой? Расставание с Фёдором Дьяконовым и тайный отец ребёнка

Рената Литвинова на днях отметила день рождения в компании дочери Ульяны, модели Натальи Водяновой и модельера Демны Гвасалии. На опубликованных в соцсетях режиссёра фотографиях подписчики обратили внимание на округлившиеся формы Ульяны, что породило слухи о её беременности.