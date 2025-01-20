Новые жуткие обвинения в адрес P. Diddy: рэпера подозревают в каннибализме

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Рэперу P. Diddy (Шону Комбсу – настоящее имя артиста) предъявили новые жуткие обвинения. На этот раз его знакомые рассказали о желании певца «съесть плоть» одного из музыкантов группы Making the Band.
Бывшая участница коллектива Сара Риверс в документальном фильме о скандальной жизни знаменитого музыканта обвинила его в каннибализме. Она вспомнила, как Дидди откровенно и серьёзно говорил о желании «съесть плоть» одного из её коллег. Это случилось в самый разгар конфликта, когда рэпер был очень зол.
Также Риверс рассказала, что Комбс был груб по отношению к ней и другим музыкантам группы. Одному из них он даже угрожал, говоря о найме наркомана, который за 20 долларов по его указке изобьёт молодого человека.
Напомним, что в настоящее время P. Diddy находится в тюрьме. В сентябре 2024 года его арестовали после обысков и многочисленных обвинений в насилии, торговле людьми для сексуальной эксплуатации, угрозах убийством и рэкете. Ежедневно появляются новые иски от людей, ставших жертвами или очевидцами преступлений рэпера. При этом сам Дидди продолжает отрицать причастность к этому.
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Также Риверс рассказала, что Комбс был груб по отношению к ней и другим музыкантам группы. Одному из них он даже угрожал, говоря о найме наркомана, который за 20 долларов по его указке изобьёт молодого человека.
Напомним, что в настоящее время P. Diddy находится в тюрьме. В сентябре 2024 года его арестовали после обысков и многочисленных обвинений в насилии, торговле людьми для сексуальной эксплуатации, угрозах убийством и рэкете. Ежедневно появляются новые иски от людей, ставших жертвами или очевидцами преступлений рэпера. При этом сам Дидди продолжает отрицать причастность к этому.
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Анастасия Чинкова