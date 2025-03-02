«Великолепная семёрка»: Российские актёры — возможные претенденты на «Оскар»

Фото: istockphoto/Pitroviz
Отечественные художественные, документальные и мультипликационные фильмы уже не раз номинировались на главную награду в мировом кинематографе — премию Американской киноакадемии «Оскар» — и получали её в итоге. А вот с российскими актёрами ситуация иная: номинация Юры Борисова вызвала настоящий фурор.
Наш соотечественник претендует на получение приза в очень престижной номинации — «Лучшая мужская роль второго плана» за воплощение на экране образа немногословного, жёсткого и харизматичного, но в чём-то очень обаятельного, романтичного и ранимого русского бандита в фильме «Анора».
Сама картина уже получила «Золотую пальмовую ветвь» на фестивале в Каннах, а Юра номинировался на премии Гильдии актёров, Британской киноакадемии (BAFTA) и «Золотой глобус». Правда ни одной награды Борисов не получил, на всех трёх церемониях аплодируя более удачливым конкурентам. Поклонники артиста считают, что благодаря этому его шансы на получение заветной статуэтки от Американской киноакадемии только возрастают. Что ж, так ли это, мы узнаем совсем скоро. Церемония вручения наград начнётся в ночь на 3 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе в 03:00 по московскому времени, а все лауреаты станут известны к шести-семи часам утра.
А если Юра Борисов всё же не получит «Оскар» в этом году? Эксперты издания StarHit порассуждали на тему того, кто ещё из современных российских актёров мог бы в ближайшее время претендовать на получение этой престижной кинонаграды.
Марк Эйдельштейн (Фото: Телеграм @m_shteyn)
Прежде всего, на ум приходит партнёр Борисова по «Аноре» 23-летний Марк Эйдельштейн. В отличие от Юры, он предпочитает строить карьеру за границей. Молодой актёр уже побывал на Берлинском кинофестивале с кинокартиной «Страна Саша». Он снялся в фотосессии для журнала Cosmopolitan, а также в прошлом году попал в список самых стильных людей по версии The New York Times наряду с Дэниелом Крэйгом, Бейонсе и Деми Мур. Его позвали во второй сезон американского сериала «Мистер и миссис Смит». Учитывая молодость актёра, определённую мировую известность и экранное обаяние, возможно, «Оскар» уже не за горами.
Александр Паль (Фото: Инстаграм @palsascha)
Александр Паль приехал из родного Челябинска покорять Москву, где ему пришлось совмещать работу охранником в нотариальной конторе с подготовкой к экзаменам в ГИТИС. Упорство дало плоды — Паль стал сокурсником и соседом по общежитию уже знаменитого Александра Петрова. Роль гопника в «Горько!» принесла артисту узнаваемость, ну а картина «Тряпичный союз» с его участием покорила «Кинотавр». За воплощение своего персонажа в трагикомедии «Глубже!» Паль получил российскую кинопремию «Ника». Александр также успел сняться в фильме Алексея Германа-младшего «Дело» и, что особенно важно в свете дальнейшей борьбы за «Оскар», — в американском боевике Ильи Найшуллера «Никто» вместе с Бобом Оденкерком и знаменитым Кристофером Ллойдом («Семейка Аддамс», «Полёт над гнездом кукушки», «Назад в будущее». Так что западная публика Александра Паля Уже знает.
Алексей Серебряков (Фото: alexey-serebryakov.com)
Пожалуй, никто так часто не играет русских злодеев в зарубежном кино, как Алексей Серебряков. На его счету и полукриминальный олигарх в той же «Аноре», и роль в боевике «Никто», и съёмки в польском фильме «Самые холодные игры», а также в британском сериале «МакМафия. Актёр, хотя и продолжает работать в России, где получал премию «Ника» за роль в картине «Ван Гоги», с 2012 года живёт в Канаде. Там он снялся в местной ленте «Петрикор» и получил за эту роль премию American Golden Picture International Film Festival. Из других картин с участием Серебрякова, которые были удостоены наград и внимания критиков, можно вспомнить фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» побывала в Карловых Варах и Онфлере, а уже упомянутые «Ван Гоги» взяли премию «Золотой Единорог» на фестивале в Лондоне. Не исключено, что хорошо известный не только в России, но и за рубежом, актёр в ближайшее время сможет претендовать на «Оскар».
Александр (Саша) Петров (Фото: sashapetrov.ru)
Следующий в списке — Александр Петров, который часто называет себя «Саша». Чувствуете аналогию с Юрием Борисовым, который для съёмок в иностранном фильме, принёсшем ему номинацию на «Оскар», поименовал себя Юрой? Всё так, Петров никогда не скрывал, что мечтает получить заветную статуэтку. Похоже, актёр намерен твёрдо идти к намеченной цели. Впервые о намерении получить премию Американской киноакадемии Петров обмолвился в интервью ещё восемь лет назад. Он сказал, что будет постоянно расширять свой актёрский диапазон, чтобы соответствовать ожиданиям не только российских, но и западных зрителей и кинокритиков. Российских зрителей он уже влюбил в себя ролью в «Полицейском с Рублевки». Также Саша снялся в рейтинговом сериале «Звоните ДиКаприо!», примерил образ скрытого злодея в «Методе», получил «Золотого Орла» за «Текст». При этом Петров стремился покорить и зарубежный кинематограф, о чем свидетельствует его участие в экшн-триллере Люка Бессона «Анна» и комедии Романа Поланского «Дворец». Ждём в ближайшее время хотя бы номинацию на «Оскар», кажется, Александр её уже заслужил.
Юрий Колокольников (Фото: Инстаграм* @yurikolokolnikovofficial)
Юрий Колокольников ещё в пять лет перебрался в Канаду вместе с мамой и с тех пор всегда жил на две страны. После окончания Щукинского театрального училища актёр работал ещё и в США. Если Юру Борисова называют первым российским актером, номинированным на «Оскар», то у его тезки Колокольникова другое достижение. Он — единственный наш соотечественник, засветившийся в знаменитой сериальной саге «Игра престолов». Этим работа актёра за рубежом не ограничилась. Он также снялся во французском «Перевозчике», британском боевике «Стрэттон: Первое задание», «Доводе» Кристофера Нолана, фильме «Хантер Киллер» с Джерардом Батлером и Гари Олдманом. Недавно Колокольникова заметили на съемках картины Даррена Аронофски «Пойман на краже» и в касте сериала «Белый лотос», что ознаменовало новый виток его карьеры. Два гражданства, знание языков, актёрский опыт и талант, незаурядная внешность — у российского актёра есть всё, чтобы претендовать на «Оскар».
Данила Козловский (Фото: Телеграм @danilakozlovsky_official)
Данила Козловский первую популярность приобрёл после съёмок в фильме «Мы из будущего». После этого актёр стал появляться на экране так часто, что это стало поводом для шуток и мемов. Он снялся в новой версии фильма-катастрофы «Экипаж», мрачноватой приключенческой драме «Чернобыль», засветился и в рекламе Chanel, и в фильме Найшуллера «Хардкор», и в американском фэнтези «Академия вампиров». Любопытно, что в российской картине «Викинг» он сыграл князя Владимира-крестителя в молодые годы, а в канадском сериале «Викинг» стал Вещим Олегом. Со времён съёмок в биографической спортивной драме «Легенда №17» Козловский успел попробовать себя в режиссуре, ездил по Европе со спектаклем FRANK. Кто знает, куда еще заведет артиста судьба и каких высот он сможет достичь за границей.
Милош Бикович (Фото: Телеграм @MilosBikovic)
Серб Милош Бикович добился успеха, славы и зрительской любви именно в России. Грезящий об «Оскаре» Александр Петров именно Биковича, наряду с Юрой Борисовым и Иваном Янковским, называет своими основными российскими конкурентами в борьбе за заветную статуэтку. Саша подчёркивает, что с большим уважением и пиететом относится к их творчеству. Российские зрители полюбили серба за комедию «Холоп», проект «Отель „Элеон“» и образ Муслима Магомаева в биографическом сериале. В прошлом году все увидели актера в отрицательном образе поп-звезды в «Дайте шоу!». Не секрет, что Бикович должен был присоединиться к касту американского сериала «Белый лотос», однако контракт расторгли: по слухам, сам актер не захотел публично выступить против курса внешней политики России. Сейчас наблюдается тенденция потепления в мировой киноиндустрии, так что ситуация вполне может измениться, и в будущем Милош получит шанс проявить себя в Голливуде и покорить его, получив «Оскар» раньше Петрова.
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Сама картина уже получила «Золотую пальмовую ветвь» на фестивале в Каннах, а Юра номинировался на премии Гильдии актёров, Британской киноакадемии (BAFTA) и «Золотой глобус». Правда ни одной награды Борисов не получил, на всех трёх церемониях аплодируя более удачливым конкурентам. Поклонники артиста считают, что благодаря этому его шансы на получение заветной статуэтки от Американской киноакадемии только возрастают. Что ж, так ли это, мы узнаем совсем скоро. Церемония вручения наград начнётся в ночь на 3 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе в 03:00 по московскому времени, а все лауреаты станут известны к шести-семи часам утра.
А если Юра Борисов всё же не получит «Оскар» в этом году? Эксперты издания StarHit порассуждали на тему того, кто ещё из современных российских актёров мог бы в ближайшее время претендовать на получение этой престижной кинонаграды.
Марк Эйдельштейн (Фото: Телеграм @m_shteyn)
Прежде всего, на ум приходит партнёр Борисова по «Аноре» 23-летний Марк Эйдельштейн. В отличие от Юры, он предпочитает строить карьеру за границей. Молодой актёр уже побывал на Берлинском кинофестивале с кинокартиной «Страна Саша». Он снялся в фотосессии для журнала Cosmopolitan, а также в прошлом году попал в список самых стильных людей по версии The New York Times наряду с Дэниелом Крэйгом, Бейонсе и Деми Мур. Его позвали во второй сезон американского сериала «Мистер и миссис Смит». Учитывая молодость актёра, определённую мировую известность и экранное обаяние, возможно, «Оскар» уже не за горами.
Александр Паль (Фото: Инстаграм @palsascha)
Александр Паль приехал из родного Челябинска покорять Москву, где ему пришлось совмещать работу охранником в нотариальной конторе с подготовкой к экзаменам в ГИТИС. Упорство дало плоды — Паль стал сокурсником и соседом по общежитию уже знаменитого Александра Петрова. Роль гопника в «Горько!» принесла артисту узнаваемость, ну а картина «Тряпичный союз» с его участием покорила «Кинотавр». За воплощение своего персонажа в трагикомедии «Глубже!» Паль получил российскую кинопремию «Ника». Александр также успел сняться в фильме Алексея Германа-младшего «Дело» и, что особенно важно в свете дальнейшей борьбы за «Оскар», — в американском боевике Ильи Найшуллера «Никто» вместе с Бобом Оденкерком и знаменитым Кристофером Ллойдом («Семейка Аддамс», «Полёт над гнездом кукушки», «Назад в будущее». Так что западная публика Александра Паля Уже знает.
Алексей Серебряков (Фото: alexey-serebryakov.com)
Пожалуй, никто так часто не играет русских злодеев в зарубежном кино, как Алексей Серебряков. На его счету и полукриминальный олигарх в той же «Аноре», и роль в боевике «Никто», и съёмки в польском фильме «Самые холодные игры», а также в британском сериале «МакМафия. Актёр, хотя и продолжает работать в России, где получал премию «Ника» за роль в картине «Ван Гоги», с 2012 года живёт в Канаде. Там он снялся в местной ленте «Петрикор» и получил за эту роль премию American Golden Picture International Film Festival. Из других картин с участием Серебрякова, которые были удостоены наград и внимания критиков, можно вспомнить фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» побывала в Карловых Варах и Онфлере, а уже упомянутые «Ван Гоги» взяли премию «Золотой Единорог» на фестивале в Лондоне. Не исключено, что хорошо известный не только в России, но и за рубежом, актёр в ближайшее время сможет претендовать на «Оскар».
Александр (Саша) Петров (Фото: sashapetrov.ru)
Следующий в списке — Александр Петров, который часто называет себя «Саша». Чувствуете аналогию с Юрием Борисовым, который для съёмок в иностранном фильме, принёсшем ему номинацию на «Оскар», поименовал себя Юрой? Всё так, Петров никогда не скрывал, что мечтает получить заветную статуэтку. Похоже, актёр намерен твёрдо идти к намеченной цели. Впервые о намерении получить премию Американской киноакадемии Петров обмолвился в интервью ещё восемь лет назад. Он сказал, что будет постоянно расширять свой актёрский диапазон, чтобы соответствовать ожиданиям не только российских, но и западных зрителей и кинокритиков. Российских зрителей он уже влюбил в себя ролью в «Полицейском с Рублевки». Также Саша снялся в рейтинговом сериале «Звоните ДиКаприо!», примерил образ скрытого злодея в «Методе», получил «Золотого Орла» за «Текст». При этом Петров стремился покорить и зарубежный кинематограф, о чем свидетельствует его участие в экшн-триллере Люка Бессона «Анна» и комедии Романа Поланского «Дворец». Ждём в ближайшее время хотя бы номинацию на «Оскар», кажется, Александр её уже заслужил.
Юрий Колокольников (Фото: Инстаграм* @yurikolokolnikovofficial)
Юрий Колокольников ещё в пять лет перебрался в Канаду вместе с мамой и с тех пор всегда жил на две страны. После окончания Щукинского театрального училища актёр работал ещё и в США. Если Юру Борисова называют первым российским актером, номинированным на «Оскар», то у его тезки Колокольникова другое достижение. Он — единственный наш соотечественник, засветившийся в знаменитой сериальной саге «Игра престолов». Этим работа актёра за рубежом не ограничилась. Он также снялся во французском «Перевозчике», британском боевике «Стрэттон: Первое задание», «Доводе» Кристофера Нолана, фильме «Хантер Киллер» с Джерардом Батлером и Гари Олдманом. Недавно Колокольникова заметили на съемках картины Даррена Аронофски «Пойман на краже» и в касте сериала «Белый лотос», что ознаменовало новый виток его карьеры. Два гражданства, знание языков, актёрский опыт и талант, незаурядная внешность — у российского актёра есть всё, чтобы претендовать на «Оскар».
Данила Козловский (Фото: Телеграм @danilakozlovsky_official)
Данила Козловский первую популярность приобрёл после съёмок в фильме «Мы из будущего». После этого актёр стал появляться на экране так часто, что это стало поводом для шуток и мемов. Он снялся в новой версии фильма-катастрофы «Экипаж», мрачноватой приключенческой драме «Чернобыль», засветился и в рекламе Chanel, и в фильме Найшуллера «Хардкор», и в американском фэнтези «Академия вампиров». Любопытно, что в российской картине «Викинг» он сыграл князя Владимира-крестителя в молодые годы, а в канадском сериале «Викинг» стал Вещим Олегом. Со времён съёмок в биографической спортивной драме «Легенда №17» Козловский успел попробовать себя в режиссуре, ездил по Европе со спектаклем FRANK. Кто знает, куда еще заведет артиста судьба и каких высот он сможет достичь за границей.
Милош Бикович (Фото: Телеграм @MilosBikovic)
Серб Милош Бикович добился успеха, славы и зрительской любви именно в России. Грезящий об «Оскаре» Александр Петров именно Биковича, наряду с Юрой Борисовым и Иваном Янковским, называет своими основными российскими конкурентами в борьбе за заветную статуэтку. Саша подчёркивает, что с большим уважением и пиететом относится к их творчеству. Российские зрители полюбили серба за комедию «Холоп», проект «Отель „Элеон“» и образ Муслима Магомаева в биографическом сериале. В прошлом году все увидели актера в отрицательном образе поп-звезды в «Дайте шоу!». Не секрет, что Бикович должен был присоединиться к касту американского сериала «Белый лотос», однако контракт расторгли: по слухам, сам актер не захотел публично выступить против курса внешней политики России. Сейчас наблюдается тенденция потепления в мировой киноиндустрии, так что ситуация вполне может измениться, и в будущем Милош получит шанс проявить себя в Голливуде и покорить его, получив «Оскар» раньше Петрова.
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Александр Бойцов