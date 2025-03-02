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«Великолепная семёрка»: Российские актёры — возможные претенденты на «Оскар»

Названы российские актёры — возможные номинанты на «Оскар» в будущем
Фото: istockphoto/Pitroviz

Фото: istockphoto/Pitroviz

Отечественные художественные, документальные и мультипликационные фильмы уже не раз номинировались на главную награду в мировом кинематографе — премию Американской киноакадемии «Оскар» — и получали её в итоге. А вот с российскими актёрами ситуация иная: номинация Юры Борисова вызвала настоящий фурор.
Наш соотечественник претендует на получение приза в очень престижной номинации — «Лучшая мужская роль второго плана» за воплощение на экране образа немногословного, жёсткого и харизматичного, но в чём-то очень обаятельного, романтичного и ранимого русского бандита в фильме «Анора».

Сама картина уже получила «Золотую пальмовую ветвь» на фестивале в Каннах, а Юра номинировался на премии Гильдии актёров, Британской киноакадемии (BAFTA) и «Золотой глобус». Правда ни одной награды Борисов не получил, на всех трёх церемониях аплодируя более удачливым конкурентам. Поклонники артиста считают, что благодаря этому его шансы на получение заветной статуэтки от Американской киноакадемии только возрастают. Что ж, так ли это, мы узнаем совсем скоро. Церемония вручения наград начнётся в ночь на 3 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе в 03:00 по московскому времени, а все лауреаты станут известны к шести-семи часам утра.

А если Юра Борисов всё же не получит «Оскар» в этом году? Эксперты издания StarHit порассуждали на тему того, кто ещё из современных российских актёров мог бы в ближайшее время претендовать на получение этой престижной кинонаграды.

Марк Эйдельштейн (Фото: Телеграм @m_shteyn)

Прежде всего, на ум приходит партнёр Борисова по «Аноре» 23-летний Марк Эйдельштейн. В отличие от Юры, он предпочитает строить карьеру за границей. Молодой актёр уже побывал на Берлинском кинофестивале с кинокартиной «Страна Саша». Он снялся в фотосессии для журнала Cosmopolitan, а также в прошлом году попал в список самых стильных людей по версии The New York Times наряду с Дэниелом Крэйгом, Бейонсе и Деми Мур. Его позвали во второй сезон американского сериала «Мистер и миссис Смит». Учитывая молодость актёра, определённую мировую известность и экранное обаяние, возможно, «Оскар» уже не за горами.

Александр Паль (Фото: Инстаграм @palsascha)

Александр Паль приехал из родного Челябинска покорять Москву, где ему пришлось совмещать работу охранником в нотариальной конторе с подготовкой к экзаменам в ГИТИС. Упорство дало плоды — Паль стал сокурсником и соседом по общежитию уже знаменитого Александра Петрова. Роль гопника в «Горько!» принесла артисту узнаваемость, ну а картина «Тряпичный союз» с его участием покорила «Кинотавр». За воплощение своего персонажа в трагикомедии «Глубже!» Паль получил российскую кинопремию «Ника». Александр также успел сняться в фильме Алексея Германа-младшего «Дело» и, что особенно важно в свете дальнейшей борьбы за «Оскар», — в американском боевике Ильи Найшуллера «Никто» вместе с Бобом Оденкерком и знаменитым Кристофером Ллойдом («Семейка Аддамс», «Полёт над гнездом кукушки», «Назад в будущее». Так что западная публика Александра Паля Уже знает.

Алексей Серебряков (Фото: alexey-serebryakov.com)

Пожалуй, никто так часто не играет русских злодеев в зарубежном кино, как Алексей Серебряков. На его счету и полукриминальный олигарх в той же «Аноре», и роль в боевике «Никто», и съёмки в польском фильме «Самые холодные игры», а также в британском сериале «МакМафия. Актёр, хотя и продолжает работать в России, где получал премию «Ника» за роль в картине «Ван Гоги», с 2012 года живёт в Канаде. Там он снялся в местной ленте «Петрикор» и получил за эту роль премию American Golden Picture International Film Festival. Из других картин с участием Серебрякова, которые были удостоены наград и внимания критиков, можно вспомнить фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» побывала в Карловых Варах и Онфлере, а уже упомянутые «Ван Гоги» взяли премию «Золотой Единорог» на фестивале в Лондоне. Не исключено, что хорошо известный не только в России, но и за рубежом, актёр в ближайшее время сможет претендовать на «Оскар».

Александр (Саша) Петров (Фото: sashapetrov.ru)

Следующий в списке — Александр Петров, который часто называет себя «Саша». Чувствуете аналогию с Юрием Борисовым, который для съёмок в иностранном фильме, принёсшем ему номинацию на «Оскар», поименовал себя Юрой? Всё так, Петров никогда не скрывал, что мечтает получить заветную статуэтку. Похоже, актёр намерен твёрдо идти к намеченной цели. Впервые о намерении получить премию Американской киноакадемии Петров обмолвился в интервью ещё восемь лет назад. Он сказал, что будет постоянно расширять свой актёрский диапазон, чтобы соответствовать ожиданиям не только российских, но и западных зрителей и кинокритиков. Российских зрителей он уже влюбил в себя ролью в «Полицейском с Рублевки». Также Саша снялся в рейтинговом сериале «Звоните ДиКаприо!», примерил образ скрытого злодея в «Методе», получил «Золотого Орла» за «Текст». При этом Петров стремился покорить и зарубежный кинематограф, о чем свидетельствует его участие в экшн-триллере Люка Бессона «Анна» и комедии Романа Поланского «Дворец». Ждём в ближайшее время хотя бы номинацию на «Оскар», кажется, Александр её уже заслужил.

Юрий Колокольников (Фото: Инстаграм* @yurikolokolnikovofficial)

Юрий Колокольников ещё в пять лет перебрался в Канаду вместе с мамой и с тех пор всегда жил на две страны. После окончания Щукинского театрального училища актёр работал ещё и в США. Если Юру Борисова называют первым российским актером, номинированным на «Оскар», то у его тезки Колокольникова другое достижение. Он — единственный наш соотечественник, засветившийся в знаменитой сериальной саге «Игра престолов». Этим работа актёра за рубежом не ограничилась. Он также снялся во французском «Перевозчике», британском боевике «Стрэттон: Первое задание», «Доводе» Кристофера Нолана, фильме «Хантер Киллер» с Джерардом Батлером и Гари Олдманом. Недавно Колокольникова заметили на съемках картины Даррена Аронофски «Пойман на краже» и в касте сериала «Белый лотос», что ознаменовало новый виток его карьеры. Два гражданства, знание языков, актёрский опыт и талант, незаурядная внешность — у российского актёра есть всё, чтобы претендовать на «Оскар».

Данила Козловский (Фото: Телеграм @danilakozlovsky_official)

Данила Козловский первую популярность приобрёл после съёмок в фильме «Мы из будущего». После этого актёр стал появляться на экране так часто, что это стало поводом для шуток и мемов. Он снялся в новой версии фильма-катастрофы «Экипаж», мрачноватой приключенческой драме «Чернобыль», засветился и в рекламе Chanel, и в фильме Найшуллера «Хардкор», и в американском фэнтези «Академия вампиров». Любопытно, что в российской картине «Викинг» он сыграл князя Владимира-крестителя в молодые годы, а в канадском сериале «Викинг» стал Вещим Олегом. Со времён съёмок в биографической спортивной драме «Легенда №17» Козловский успел попробовать себя в режиссуре, ездил по Европе со спектаклем FRANK. Кто знает, куда еще заведет артиста судьба и каких высот он сможет достичь за границей.

Милош Бикович (Фото: Телеграм @MilosBikovic)

Серб Милош Бикович добился успеха, славы и зрительской любви именно в России. Грезящий об «Оскаре» Александр Петров именно Биковича, наряду с Юрой Борисовым и Иваном Янковским, называет своими основными российскими конкурентами в борьбе за заветную статуэтку. Саша подчёркивает, что с большим уважением и пиететом относится к их творчеству. Российские зрители полюбили серба за комедию «Холоп», проект «Отель „Элеон“» и образ Муслима Магомаева в биографическом сериале. В прошлом году все увидели актера в отрицательном образе поп-звезды в «Дайте шоу!». Не секрет, что Бикович должен был присоединиться к касту американского сериала «Белый лотос», однако контракт расторгли: по слухам, сам актер не захотел публично выступить против курса внешней политики России. Сейчас наблюдается тенденция потепления в мировой киноиндустрии, так что ситуация вполне может измениться, и в будущем Милош получит шанс проявить себя в Голливуде и покорить его, получив «Оскар» раньше Петрова.

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«Не замечали остальное»: Анна Семенович объяснила, зачем уменьшила грудь
02 марта 2025, 11:46

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович нечасто прибегает к помощи пластических хирургов. Певица уверяет, что практически ничего в себе не меняла. Однако серьёзная операция всё-таки была – звезда уменьшила себе грудь.
«Это на самом деле одна из самых сложных операций. Операции по увеличению груди гораздо легче. Импланты можно поставить чуть ли не за полчаса, а моя операция длилась несколько часов», – поделилась Семенович в беседе с «МК».
Анна не скрывает, что приняла такое решение, поскольку многие за яркой внешностью и впечатляющими формами не замечали достигнутых артисткой успехов.

«Меня это очень удивляло и расстраивало даже. Тогда я и пошла делать операцию. Мне сделали не очень качественно, пришлось перенести ещё несколько операций. После этого, слава Богу, всё стало хорошо. Но, в общем-то я сейчас смеюсь над этим решением. Не надо было этого делать, но вот тогда я поддалась каким-то своим эмоциям», – объяснила звезда.
Правда, результат операции продержался недолго, и в конечном счёте грудь вернулась к прежним размерам. Это Анна объяснила генетикой, поскольку у всех женщин в её семье были пышные формы.

Также Семенович отметила, что внушительные формы, за которыми так часто гонятся женщины, на самом деле доставляют немало проблем. Так, Анне приходилось шить всю одежду на заказ, а найти купальник или нижнее бельё было целым приключением.

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#операция
#женщины
#шоу-бизнес
#красота
#певица
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«Действительно романтические отношения»: Natan впервые публично обратился к Лерчек после интрижек в шоу
02 марта 2025, 11:35

Natan (Фото: Инстаграм* @natan_official)

Рэпер Natan в первый раз публично обратился к Лерчек после интрижек в шоу.
Рэпер и Валерия Чекалина участвовали в первом сезоне реалити на выживание «Звезды в джунглях», где он изменил жене. Однако после завершения проекта блогер заявила, что интрижка с артистом была его пиар-ходом, а он лишь использовал ее чувства.

Но сам Natan опроверг такое заявление Лерчек в своем новом интервью. Он рассказал, что Валерия ошибается на этот счет, ведь его чувства к девушке были искренними. Еще рэпер отметил, что надеется на личный разговор с Лерчек.

«Это абсолютно не так... Когда она выйдет на связь, тогда это будет равнозначным диалогом. Если я буду говорить: «Нет, ты что! Просто посмотри и ты распознаешь чувства, действительно романтические отношения…» — это будет каким-то нелепым выгораживанием себя. Сейчас, сидя на интервью и зная, что Лера ничего не ответит, это будет как-то некрасиво и несправедливо. Дай бог у Леры все будет хорошо. Об этом можно будет поговорить», — откровенничал Natan в шоу «50 вопросов».

Еще рэпер не стал таить, что правда просил вырезать из шоу пару сцен: ему не хотелось, чтобы его разговоры с Лерчек о проблемах в семье и интимные моменты обсуждали зрители. Артист объяснил, что тогда выпил алкоголь, из-за чего с трудом мог контролировать свои действия.

«В принципе для меня все это было большой веселухой, вот ты оторвался от Москвы и начал творить дичь. Я осознавал, что творю дичь. А когда ты бухой, то для тебя нет никаких запретов. Но это же не сразу все случилось», — делился Natan.

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#певец
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«Филя-оземпик»: усохшего Киркорова заподозрили в болезни
02 марта 2025, 11:26

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Внешность Филиппа Киркорова за последние несколько лет претерпела множество изменений. Артист сделал несколько пластических операций, забил тело татуировками и сильно похудел. Однако в последнее время он и вовсе выглядит измождённым.
Накануне певец появился на мероприятии, приуроченном к десятилетию столичного ресторана Гранд-кафе «Dr. Живаго». Поклонники заметили, насколько исхудал поп-король, и принялись гадать, что же стало причиной: изматывающая болезнь или, может быть приём препарата «Оземпик», с помощью которого сейчас худеют все звёзды.

«Уже скелет», «Может, он лечится от болезни?», «Когда про похудевших говорят «черепашка, которую вынули из панциря», похоже, это имеют в виду», «Морда большая, шея тонкая...», «Уж не болен ли Филя? Что-то усох…», «Филя-оземпик», «Там уже истощение», – пишут неравнодушные фолловеры.
Ранее Киркоров рассказывал, что путь к стройной фигуре был очень сложным. Ему пришлось пройти через липосакцию, коррекцию, много заниматься спортом.

«Экспериментирую, чтобы вызывать положительные эстетические чувства. Меня принимают по одёжке и внешности, а провожают по песням. Поэтому должен быть в форме», – рассказывал певец.
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#киркоров
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«Все так вульгарно»: Сергей Соседов раскритиковал номер Маргариты Суханкиной на шоу «Суперстар!»
02 марта 2025, 11:16

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/ Виталий Невар)

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал номер Маргариты Суханкиной в эфире шоу «Суперстар!» на НТВ. Он назвал выступление певицы «дурновкусием».
В пятом выпуске «Суперстар!» Маргарита Суханкина появилась на сцене с хитом Лолиты Милявской «Offset». Почти все члены жюри высоко оценили номер бывшей солистки группы «Мираж». Лера Кудрявцева подчеркнула, что ей «дико зашла переделка», так как телеведущая «любит хулиганство». Кирилл Туриченко же отметил смелость певицы, решившейся «взлететь» над сценой.

Однако Сергей Соседов не присоединился к мнению большинства. Журналист сравнил выступление певицы с оригиналом и уточнил, что «песни Лолиты брать всегда очень рискованно». Критик признался, что не увидел в Маргарите Суханкиной образ «бизнесвумен». Более того, он назвал номер «вульгарным» и «абсурдным».

«Все так вульгарно, Рит! У Лолиты вульгарности нет — у нее дорогое кабаре и панковская эстетика. Здесь была вульгарность, и я не понял, зачем это. Верхние ноты здесь были совершенно ни к чему, они звучали здесь некрасиво совсем. Это было лишним, как корове седло. И вообще все было нескладно. Композиция скатилась в чистейший абсурд», — высказался Сергей Соседов.

Люся Чеботина вступилась за бывшую солистку «Миража» и назвала Суханкину «королевой хаоса». Исполнительницу поддержали Лера Кудрявцева и Наташа Королева. Однако Сергей Соседов не стал отказываться от своих слов.

«Я считаю, это неудача и это то, что я называю дурновкусием», — добавил журналист.

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#шоу
#певица
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Отец Яниса Тиммы пригласил Анну Седокову к себе в гости
02 марта 2025, 10:59

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Отец Яниса Тиммы обратился к бывшей жене покойного сына через соцсети. Райтис Тимма заявил, что уже несколько лет не имеет связи с Анной Седоковой.
В декабре прошлого года в жизни бывшей солистки группы «ВИА Гра» произошла трагедия – покончил с собой её бывший супруг.

Янис и Анна, будучи вместе, прервали общение с Райтисом Тиммой. В этом он обвиняет Седокову, которая, по его словам, настроила сына против отца.

Однако на днях он опубликовал сторис, где позвал Анну в гости.

«Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже 3 года, но есть добрые люди. Дайте ей знать», – написал Райтис.
Также отец Тиммы прокомментировал недавний пост Седоковой, в котором она призналась, что боится людей и живёт в постоянном страхе.

«Это пишет моя невестка! И это правильно – бояться надо, но поздно», – подчеркнул мужчина.
Кроме того, он эмоционально высказался о поведении Анны и призвал не называть её невесткой, хотя сам именно так к ней и обращается.

«Не называйте её невесткой, она этого недостойна. Это чудовище, которое будет жить, радоваться, заниматься сексом, наслаждаться жизнью, а прекрасного Яниса больше не вернуть, не услышать его голоса и не прикоснуться к нему», – заявил отец Яниса.
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