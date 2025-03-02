«Великолепная семёрка»: Российские актёры — возможные претенденты на «Оскар»

Отечественные художественные, документальные и мультипликационные фильмы уже не раз номинировались на главную награду в мировом кинематографе — премию Американской киноакадемии «Оскар» — и получали её в итоге. А вот с российскими актёрами ситуация иная: номинация Юры Борисова вызвала настоящий фурор.