«Все изменщики должны быть наказаны»: Карина Нигай высказалась о скандале с Яном Топлесом

19 июля 2026, 13:42

Блогер и стилист Карина Нигай поделилась своим отношением к изменам

Карина Нигай (Фото: Instagram* / @karina_nigay)

Карина Нигай на VK Fest в зоне Super Fun Club пообщалась с корреспондентом Super и прокомментировала самые обсуждаемые события из мира шоу-бизнеса. Одной из тем стал скандал вокруг Яна Топлеса, который оказался в центре внимания после появления видео с поцелуем с неизвестной девушкой.





Блогерша не стала скрывать своего отношения к ситуации и заявила, что считает измены серьёзным поступком, который нельзя оставлять без последствий.





«Я считаю, что все изменщики должны быть наказаны. Все мужчины, которые изменяют своим женщинам, должны гореть в аду. Поэтому… ну, вы понимаете, куда я хочу его отправить», — эмоционально сказала Карина.