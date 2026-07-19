Жена Дмитрия Тарасова рассказала, какие поступки считает неприемлемыми в браке

19 июля 2026, 14:17

Анастасия Костенко назвала главные «красные флаги» в отношениях

Анастасия Костенко (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Анастасия Костенко поделилась своим взглядом на здоровые отношения и рассказала, какие моменты в браке считает тревожными сигналами. Своими мыслями модель и блогерша поделилась с подписчиками, перечислив главные «ред флаги», которые могут разрушить доверие между партнёрами.