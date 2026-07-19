Жена Дмитрия Тарасова рассказала, какие поступки считает неприемлемыми в браке
Анастасия Костенко поделилась своим взглядом на здоровые отношения и рассказала, какие моменты в браке считает тревожными сигналами. Своими мыслями модель и блогерша поделилась с подписчиками, перечислив главные «ред флаги», которые могут разрушить доверие между партнёрами.
По мнению Анастасии, одной из самых важных составляющих семьи является открытость. Она считает неприемлемым, когда супруги не доверяют друг другу, не умеют слышать мнение второй половины и избегают честных разговоров.
Также Костенко отметила, что серьёзной проблемой для отношений может стать флирт с другими людьми и попытки скрывать что-то от партнёра. Среди таких признаков она отдельно выделила ситуацию, когда супруг прячет пароль от телефона и не хочет показывать, что происходит в его личной переписке.
После публикации этих мыслей в Сети многие пользователи начали обсуждать, что перечисленные Анастасией пункты якобы совпадают с темами, которые ранее обсуждали вокруг её мужа Дмитрия Тарасова. Некоторые комментаторы с иронией отметили, что подобные «красные флаги» можно примерить и к истории самого футболиста.
При этом сама Костенко не стала связывать свои слова с личной жизнью и лишь поделилась общими принципами, которые, по её мнению, помогают сохранить гармонию в семье.
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