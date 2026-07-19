«Он суперзвезда»: Карина Нигай заступилась за Егора Крида после волны критики

19 июля 2026, 14:05

Карина Нигай посоветовала Егору Криду не принимать всё близко к сердцу

Карина Нигай (Фото: Instagram* / @karina_nigay)

Карина Нигай на VK Fest рассказала, как относится к ситуации вокруг Егора Крида, который в последнее время стал объектом многочисленных обсуждений в социальных сетях. Об этом сообщает Super.





Блогерша считает, что популярным артистам важно понимать специфику публичной жизни и быть готовыми к вниманию со стороны аудитории.





«Самое важное — Егору Криду научиться не обижаться на то, что его подтрунивают. Он суперзвезда, он должен это принимать, знать», — заявила Карина.

«Всё, что происходит вокруг, — ерунда», — добавила Нигай.