«Он суперзвезда»: Карина Нигай заступилась за Егора Крида после волны критики
Карина Нигай посоветовала Егору Криду не принимать всё близко к сердцу
Карина Нигай на VK Fest рассказала, как относится к ситуации вокруг Егора Крида, который в последнее время стал объектом многочисленных обсуждений в социальных сетях. Об этом сообщает Super.
Блогерша считает, что популярным артистам важно понимать специфику публичной жизни и быть готовыми к вниманию со стороны аудитории.
«Самое важное — Егору Криду научиться не обижаться на то, что его подтрунивают. Он суперзвезда, он должен это принимать, знать», — заявила Карина.По её словам, вокруг известных людей всегда будет много разговоров, шуток и критики, однако не каждую реакцию публики стоит воспринимать как серьёзную атаку.
«Всё, что происходит вокруг, — ерунда», — добавила Нигай.Блогерша также подчеркнула, что у больших артистов есть особая ответственность перед поклонниками, а умение с юмором относиться к обсуждениям помогает сохранять спокойствие и продолжать развиваться в профессии.