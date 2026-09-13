«Если тебя не замечают, значит, ты никому не нужен»: Безруков высказался о мемах
Сергей Безруков назвал мемы о своих ролях признаком популярности
Сергей Безруков признался, что не особо следит за мемами, которые пользователи создают с его персонажами. При этом актёр относится к такому вниманию к своим ролям скорее положительно и считает, что подобные шутки только подтверждают их популярность. Об этом сообщает «Кино Mail».
По словам артиста, особенно много мемов появилось благодаря его роли Саши Белого в «Бригаде». Образы из других проектов Безрукова тоже регулярно становятся основой для юмористичных видео, картинок и шуток в соцсетях.
«Я, честно говоря, не отслеживаю. Одна роль в "Бригаде" чего стоит — количество мемов на эту тему огромно», — рассказал актёр.При этом Безруков уверен, что само появление мемов говорит о том, что персонаж действительно запомнился зрителям. Ведь для того, чтобы стать героем интернет-шуток, сначала нужно привлечь внимание аудитории.
«Ну, раз мемы существуют, значит, роли популярны. Одно можно сказать: если тебя не замечают, значит, ты никому не нужен», — отметил Сергей.И действительно, многие персонажи Безрукова давно вышли за пределы экранов и продолжают жить уже в интернет-культуре.