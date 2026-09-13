«Умерла внутри»: Айза-Лилуна Ай раскрыла подробности болезни младшего сына

13 сентября 2026, 15:27

Блогер Айза-Лилуна Ай рассказала о госпитализации 9-летнего сына

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай рассказала о состоянии своего 9-летнего сына Элвиса, который накануне оказался в больнице из-за резкого ухудшения самочувствия. Блогер признавалась, что сильно испугалась за ребёнка и буквально не находила себе места. Об этом сообщает Super.





По словам Айзы, у мальчика внезапно поднялась температура до 40 градусов. Врач предположил, что это может быть грипп, однако анализы показали снижение уровня тромбоцитов, из-за чего специалисты рассматривают и другие возможные причины.





«Резко поднялась температура 40. Вызвали врача, врач сказал, что грипп, но падают тромбоциты, и это может быть денге», — рассказала Айза.

«Сильная температура, и он есть не мог. Делали капельницы», — добавила Айза.