«Умерла внутри»: Айза-Лилуна Ай раскрыла подробности болезни младшего сына
Блогер Айза-Лилуна Ай рассказала о госпитализации 9-летнего сына
Айза-Лилуна Ай рассказала о состоянии своего 9-летнего сына Элвиса, который накануне оказался в больнице из-за резкого ухудшения самочувствия. Блогер признавалась, что сильно испугалась за ребёнка и буквально не находила себе места. Об этом сообщает Super.
По словам Айзы, у мальчика внезапно поднялась температура до 40 градусов. Врач предположил, что это может быть грипп, однако анализы показали снижение уровня тромбоцитов, из-за чего специалисты рассматривают и другие возможные причины.
«Резко поднялась температура 40. Вызвали врача, врач сказал, что грипп, но падают тромбоциты, и это может быть денге», — рассказала Айза.При этом, как отметила блогер, у Элвиса есть вакцина от денге, поэтому окончательного понимания, чем именно он заболел, пока нет. Ребёнку регулярно делают анализы, а после ухудшения состояния его пришлось госпитализировать.
«Сильная температура, и он есть не мог. Делали капельницы», — добавила Айза.Сейчас врачи продолжают наблюдать за мальчиком и выяснять причину его состояния. Айза признаётся, что ситуация стала для неё большим стрессом, ведь здоровье сына резко ухудшилось буквально за короткое время.