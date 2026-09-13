«Грудь на начальной фазе формирования»: Соболеву пришлось объясняться за шутку про Голден
Илья Соболев оправдался за едкий комментарий о груди Кати Голден на свадьбе
На днях Илья Соболев провел свадьбу, где гостям предложили пройти по имитированному подиуму под персональные комментарии ведущего. Кате Голден досталась шутка про грудь — комик заявил, что она находится «на начальной фазе формирования». Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Сама Катя к высказыванию отнеслась спокойно и даже опубликовала ролик с ответной шуткой в адрес ведущего, отметив, что его шутка такая же плоская, как грудь. Однако ее подписчики восприняли эпизод гораздо серьезнее и начали возмущаться.
В итоге Соболеву пришлось объяснить, что комментарии получали абсолютно все участники конкурса, а сам конкурс изначально носил юмористический характер.
«В данном конкретном случае у девушки небольшая грудь. Это не хорошо и не плохо. Это данность», — заявил комик.Он также пояснил, что фраза про «начальную фазу формирования» была всего лишь намеренно усложненным способом сказать очевидное — грудь небольшая. При этом Соболев подчеркнул, что никаких претензий непосредственно к внешности Кати у него нет.