«Грудь на начальной фазе формирования»: Соболеву пришлось объясняться за шутку про Голден

13 сентября 2026, 17:51

Илья Соболев оправдался за едкий комментарий о груди Кати Голден на свадьбе

Илья Соболев (Фото: Instagram* / @sobolev_tut)

На днях Илья Соболев провел свадьбу, где гостям предложили пройти по имитированному подиуму под персональные комментарии ведущего. Кате Голден досталась шутка про грудь — комик заявил, что она находится «на начальной фазе формирования». Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Сама Катя к высказыванию отнеслась спокойно и даже опубликовала ролик с ответной шуткой в адрес ведущего, отметив, что его шутка такая же плоская, как грудь. Однако ее подписчики восприняли эпизод гораздо серьезнее и начали возмущаться.



В итоге Соболеву пришлось объяснить, что комментарии получали абсолютно все участники конкурса, а сам конкурс изначально носил юмористический характер.





«В данном конкретном случае у девушки небольшая грудь. Это не хорошо и не плохо. Это данность», — заявил комик.