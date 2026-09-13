«Никогда столько не весила»: звезда Comedy Woman Ангарская показала новую цифру на весах
Юмористка Надежда Ангарская похвасталась результатом похудения
Надежда Ангарская продолжает бороться с лишним весом и поделилась с подписчиками очередным личным достижением. Звезда «Comedy Woman» впервые за долгое время увидела на весах цифру ниже 89 килограммов.
Теперь вес артистки составляет 87,6 кг. Для самой Надежды это стало особенно приятным результатом — она признаётся, что раньше никогда не весила столько мало.
«Поздравляйте с победой. 87,6 кг! Я столько не весила никогда! Маленькая, но победа», — эмоционально поделилась Ангарская.Артистка не скрывает, что путь к желаемому результату даётся ей непросто. Она уже не первый год занимается вопросом своего веса и регулярно рассказывает поклонникам о промежуточных результатах. Поэтому даже несколько сброшенных килограммов для неё становятся поводом для настоящей радости.
Судя по реакции подписчиков, они искренне поддерживают Надежду и считают, что её результат действительно заслуживает поздравлений. Для Ангарской это, возможно, только очередной этап, но сама она уже воспринимает его как важную личную победу.