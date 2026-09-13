«Никогда столько не весила»: звезда Comedy Woman Ангарская показала новую цифру на весах

13 сентября 2026, 18:08

Юмористка Надежда Ангарская похвасталась результатом похудения

Надежда Ангарская (Фото: Instagram* / @nadezhdaanga)

Надежда Ангарская продолжает бороться с лишним весом и поделилась с подписчиками очередным личным достижением. Звезда «Comedy Woman» впервые за долгое время увидела на весах цифру ниже 89 килограммов.





Теперь вес артистки составляет 87,6 кг. Для самой Надежды это стало особенно приятным результатом — она признаётся, что раньше никогда не весила столько мало.





«Поздравляйте с победой. 87,6 кг! Я столько не весила никогда! Маленькая, но победа», — эмоционально поделилась Ангарская.