«Если тебя обсуждают – значит ты впереди!»: жена Петросяна сделала заявление после новостей о квартире за 440 млн и долгах за ЖКУ

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
Пока Татьяна Брухунова наслаждалась красотами Байкала, СМИ сообщили о её крупных долгах за коммунальные услуги. Выяснилось, что у молодой супруги Евгения Петросяна накопилась задолженность в размере 314 тысяч рублей.
По данным Telegram-канала SHOT у Брухуновой в собственности имеются две квартиры в Москве – одна на Лесной улице в Тверском районе, а вторая – в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках. По последней у неё накопился долг за коммунальные услуги. К слову, элитное жильё стоит 440 миллионов рублей.
Накануне Брухунова вернулась в столицу, а сегодня утром ответила хейтерам.
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Накануне Брухунова вернулась в столицу, а сегодня утром ответила хейтерам.
«Если тебя обсуждают – значит ты впереди! Так и живу!», – отметила 35-летняя жена юмориста.Также Татьяна ополчилась против стилиста, который принялся разбирать и оценивать её гардероб.
«И ведь не стрёмно человеку себя так подставлять!», – возмутилась женщина.Читайте также:
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Анастасия Чинкова