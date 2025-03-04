Молодая жена Петросяна годами не платила за коммуналку

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)
Задолженность жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой за услуги ЖКХ превысила 300 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что на супругу известного артиста оформлено две квартиры — одна на Лесной улице в Тверском районе, вторая — в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках, где и накопились коммунальные долги.
Согласно информации канала, Брухунова должна 128 тыс рублей квартплаты, 179 тыс рублей — взносы за капремонт, а также около 7 тыс рублей — за ЖКУ. Общая сумма долга составляет 314 тыс рублей.
Элитная недвижимость в Хамовниках оценивается в 441 млн рублей, а вторая квартира на Лесной улице — 54 млн рублей.
Читайте также:
«Я думаю, что такое возможно»: Нюша высказалась о воссоединении с Егором Кридом
Бездетность, трагедия в семье, алкоголь: куда пропала певица Елена Перова и почему скрывала брак с сыном министра
Жена Петросяна приехала на Байкал в костюме принцессы Дианы, купленном на барахолке
*Запрещен в РФ
Согласно информации канала, Брухунова должна 128 тыс рублей квартплаты, 179 тыс рублей — взносы за капремонт, а также около 7 тыс рублей — за ЖКУ. Общая сумма долга составляет 314 тыс рублей.
Элитная недвижимость в Хамовниках оценивается в 441 млн рублей, а вторая квартира на Лесной улице — 54 млн рублей.
Читайте также:
«Я думаю, что такое возможно»: Нюша высказалась о воссоединении с Егором Кридом
Бездетность, трагедия в семье, алкоголь: куда пропала певица Елена Перова и почему скрывала брак с сыном министра
Жена Петросяна приехала на Байкал в костюме принцессы Дианы, купленном на барахолке
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова