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Молодая жена Петросяна годами не платила за коммуналку

SHOT: Татьяна Брухунова накопила более 300 тысяч долгов по коммуналке
Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)

Задолженность жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой за услуги ЖКХ превысила 300 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что на супругу известного артиста оформлено две квартиры — одна на Лесной улице в Тверском районе, вторая — в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках, где и накопились коммунальные долги.

Согласно информации канала, Брухунова должна 128 тыс рублей квартплаты, 179 тыс рублей — взносы за капремонт, а также около 7 тыс рублей — за ЖКУ. Общая сумма долга составляет 314 тыс рублей.

Элитная недвижимость в Хамовниках оценивается в 441 млн рублей, а вторая квартира на Лесной улице — 54 млн рублей.

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Почему Алексей Серебряков, сыгравший в «Аноре», пропустил церемонию «Оскар»? Ответ оказался прост
Кинокритик Сусанна Альперина объяснила, почему Серебряков пропустил церемонию «Оскар»
04 марта 2025, 06:52

Алексей Серебряков (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Алексей Серебряков, сыгравший в «Аноре», не появился на церемонии «Оскара» в Лос-Анджелесе, где фильм забрал пять статуэток. Почему? Ответ на этот вопрос дала кинокритик Сусанна Альперина на своей странице во ВКонтакте.
«Анора» Шона Бейкера стала сенсацией года, заработав почти 40 миллионов долларов при бюджете в 6 миллионов, и вызвала споры в России: одни видят в ней стереотипы о русских, другие — показ тонкости и милосердия человеческой натуры.

На церемонию приехали Юра Борисов, Майк Эйдельштейн, Дарья Екамасова и Майки Мэдисон, а Серебряков остался в стороне.

«Почему Алексей Серебряков не был на «Оскаре»? Конечно же, задалась этим вопросом и связалась, чтобы получить разъяснения. Как оказалось, Алексей загружен настолько, что ему некогда было вырваться. В частности, идут съемки и репетиции спектакля «Эйнштейн и Маргарита». Алексей просил передать, что невероятно горд и рад — в первую очередь за Шона», — рассказала Альперина.
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Но и Марку с Юрой Серебряков тоже передал благодарности с поздравлениями, отмечая их вклад в создание фильма.

Сам Серебряков уже переживал подобные эмоции — волнение и радость от номинации, приза — с «Левиафаном» и «МакМафией». Свою роль олигарха в «Аноре» он считает маленькой, но яркой частью истории кинокартины.

Ранее «Радио 1» передавало, что Юра Борисов, к сожалению, не получил статуэтку «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Его обогнал американец Киран Калкин.

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«Расторгли помолвку, беременность не случилась»: жених Дианы Шурыгиной объяснил расставание с ней накануне свадьбы
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«Расторгли помолвку, беременность не случилась»: жених Дианы Шурыгиной объяснил расставание с ней накануне свадьбы
Святослав Гусев дал интервью о своем расставании с Дианой Шурыгиной накануне свадьбы
04 марта 2025, 04:40

Святослав Гусев и Диана Шурыгина (Фото: Instagram* @gusevsvyatoslav)

Блогер Диана Шурыгина и бизнесмен Святослав Гусев передумали играть свадьбу чуть ли не за неделю до события, отменив дату на 13 марта. Еще в феврале пара делилась радостью помолвки, а теперь Святослав раскрывает, почему их любовь дала трещину и они расстаются. Он открыто рассказал о проблемах в отношениях и своих чувствах в интервью The Voice.
«Я ничего особо не чувствую. О том, что не будет помолвки, вообще не жалею ни капельки, так как для меня это ерунда», — ответил Гусев на вопрос о разрыве, уточняя, что на первом месте для него сохранение нормального контакта и общения.
В начале февраля влюбленная пара сделала громкое заявление о помолвке. 25-летняя звезда телешоу Диана Шурыгина и ее жених готовились к празднику, но планы рухнули — и Святослав объяснил причину. Все дело в их разных характерах и таких же разных взглядах на отношения, а не в изменах, как бросились рассуждать люди, стоило Гусеву объявить о расставании в личном блоге несколько дней назад.

«Расторгли помолвку с Дианой. Свадьбы не будет. Беременность не случилась. У меня всё», — подписал тогда Святослав под постом.

Диана Шурыгина (Фото: Instagram* @diana_shlianina.s)

«Мы такие бывшие, которые могут сойтись в любой момент. У нас не было жестких причин — никто никого не избил, не изменил, не предал, не обманул. Не было ничего такого, чтобы отложилось в голове наверняка. (...) Кто-то из нас, возможно, ожидал несколько другого формата отношений», — поделился бизнесмен.
Гусев признался, что мечтал о ребенке с Дианой, но попытки стать родителями провалились. Он не знает, что стало тому причиной — ведь в прошлом Диана уже делала аборты. Четыре раза, по его словам. Мужчина сделал предположение, что они воспринимали ситуацию недостаточно серьезно — Диана местами пила довольно много алкоголя, также у нее есть зависимость от закиси азота.

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Изначально внимание общественности к Диане привлекло ее участие в шоу «Пусть говорят». В 17-летнем возрасте она подробно говорила про то, как ее изнасиловали на вечеринке, хотя сейчас создается впечатление, что девушка успешно переборола травму от этого события.




Диана Шурыгина (Фото: Instagram* @diana_shlianina.s)

Сам бизнесмен уже отец (ребенок от прошлого брака), и с медицинской точки зрения у него все в порядке, но вместе с Дианой чуда не случилось. Предложение он сделал, чтобы она не чувствовала себя «в положении» перед свадьбой.

Святослав Гусев и Диана Шурыгина (Фото: скриншот видео Instagram* @gusevsvyatoslav)

Разрыв Святослав переносит без лишних эмоций. Он спокойно рассказывает, что хотел серьезных отношений, а Диана, похоже, жила в своем ритме.

«Сейчас у нас с Дианой мало что изменилось кроме того, что мы теперь на постоянной основе не живем вместе. Я поддерживаю прекрасные отношения со всеми своими бывшими», — добавил Гусев.

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«Она сказала ДА!»: Руслан Нигматуллин выложил ролик признания с кольцом ведущей, которая моложе его на 28 лет
Бывший голкипер Руслан Нигматуллин выложил ролик признания с кольцом ведущей Эвелине
04 марта 2025, 01:18

Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча (Фото: скриншот видео Instagram* @ruslan_nigmatullin)

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин женится на 22-летней телеведущей Эвелине, которая младше его на 28 лет. Своим счастьем он поделился поздно вечером 3 марта в соцсетях. Еще недавно Нигматуллин переживал развод с женой Еленой после почти 30 лет брака, а теперь его жизнь наполнена новой любовью. Момент «признания» спортсмен показал сам, выложив трогательное видео с подписью о том, как его избранница сказала «да».
«Мы решили поделиться с вами новым этапом нашей жизни – моментом, который нам очень дорог», — написал спортсмен в лично блоге.

Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча (Фото: скриншот видео Instagram* @ruslan_nigmatullin)

Нигматуллин сошел с Эвелиной после расставания с Еленой, матерью его сыновей. Развод был непростым — бывший вратарь сборной России по футболу рассказывал, что лишился всего после громкого развода. Экс-супруга не согласилась разделить имущество пополам.

«Елена предъявила претензии на 100% имущества, включая только что проданную за 121 млн рублей квартиру в Москве. Получив средства от продажи жилья, она покинула Россию и перестала выходить со мной на связь», — говорил спортсмен.
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Спор пришлось решать через суд, где интересы футболиста защищает юрист Екатерина Гордон. Юрист объясняла, что суд наверняка обяжет Елену вернуть половину суммы от квартиры, поскольку это «верное и законное решение».

От первого брака у спортсмена есть два сына. Сейчас они живут в США и значительно отдалились от отца как в прямом, так и в переносном смысле.

Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча (Фото: скриншот видео Instagram* @ruslan_nigmatullin)

Но, несмотря на печальный опыт в любви, теперь 50-летний Нигматуллин сияет от радости рядом с молодой ведущей Эвелиной Сынча. Он признается, что разница в возрасте их не смущает, ведь главное — быть на одной волне.

«Она сказала ДА!», — радостно отметил он в новом ролике с «сюрприз-предложением руки и сердца» в соцсетях.

Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча (Фото: скриншот видео Instagram* @ruslan_nigmatullin)

Поклонники тепло приняли новость, засыпав пару поздравлениями в комментариях. Им пожелали счастья и радости, отметив, что влюбленные прямо «расцветают» в присутствии друг друга.

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«Суровый приговор»: Адвокат раскрыл, почему на самом деле Блиновскую отправили в колонию
Адвокат Князев: ситуация с Блиновской является показательным процессом
03 марта 2025, 19:31

Елена Блиновская (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)

Елене Блиновской вынесли наказание в виде пяти лет колонии. Заседание проходило в Савеловском суде Москвы. Блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации доходов, которые получены преступным путем. Суд взыскал с королевы марафонов 587 миллионов рублей. Кроме того, ей будет запрещено заниматься коммерческой деятельностью четыре года.
Глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев в беседе с «Радио 1» заявил, что Блиновской выдвинули довольно суровый приговор с учетом ее несовершеннолетних детей и признания вины.

«Видимо, государство дает таким образом понять, что будет относиться строго к уклонению от уплаты налогов, тем более на такие крупные суммы. Я бы не говорил тут о блогерах или инфо-цыганах, потому что за мошенничество ее, в отличие от других, не привлекают. Как мне кажется, это такой показательный процесс тем, кто уходит от налогов дроблением, а это может быть в любой области. Не только в области блогерства, но и в ресторанном бизнесе, недвижимости и так далее», — объяснил эксперт.

По его словам, подобных масштабов проблем с налоговой, как у Блиновской, трудно найти.

«Есть помельче, но там меньше привлекают внимание средств массовой информации просто из-за личности, так сказать. Отсрочку блогерше не удовлетворили. Если бы была отсрочка наказания, то только до того, как ребенок достиг 14 лет, но суд не счел это возможным. Прокуратура возражала, утверждая, что находящийся на свободе муж может позаботиться о них», — прокомментировал адвокат.

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Лепс рассказал, что его младший сын Иван пока не определился с будущей карьерой
03 марта 2025, 19:25

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)

14-летний сын народного артиста России Григория Лепса, Иван, ещё не принял решения о том, в какой области будет строить карьеру, сперва ему предстоит закончить школу. Об этом Лепс сообщил в беседе с Пятым каналом.
По словам музыканта, Иван не доставляет ему хлопот.

«Нет, нормально себя ведет, а то я могу ему ноги поломать», — с улыбкой отметил певец.

Примечательно, что Лепс не держит сына в ежовых рукавицах. Он спокойно относится к тому, что Иван может, например, курить с друзьями за гаражами. У каждого поколения есть свои моральные ориентиры, заключил артист.

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*Запрещен в РФ
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#артист
#рф
#воспитание
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