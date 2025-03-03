Жена Петросяна приехала на Байкал в костюме принцессы Дианы, купленном на барахолке

Татьяна Брухунова
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова приехала на Байкал, где надела горнолыжный костюм, как у принцессы Дианы.
Так, Брухунова похвасталась подписчикам своим комбинезоном. По ее словам, такой же носила принцесса Диана.
Ранее Брухунова высмеяла звёзд шоу-бизнеса, которые открыто обсуждают ее, и назвала их «сбитыми летчиками». Она заявила, что «уважаемая публика» собирается вместе на «зашкварных передачках», чтобы обсудить и перемыть ей косточки, придумывая небылицы.
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«Новый день – новый лук. Я сегодня в афигенском комбинезоне, точно такой был у принцессы Дианы. Девочки мне его нашли на барахолке. Вообще я редко такое делаю, но мимо этого комбинезона пройти не было никакой возможности», — рассказала Брухунова.
Ранее Брухунова высмеяла звёзд шоу-бизнеса, которые открыто обсуждают ее, и назвала их «сбитыми летчиками». Она заявила, что «уважаемая публика» собирается вместе на «зашкварных передачках», чтобы обсудить и перемыть ей косточки, придумывая небылицы.
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Элина Позднякова