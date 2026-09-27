«Хотел казнить охранника»: дочь Самойловой рассказала о поведении Джигана в день стрельбы
Дочь Оксаны Самойловой заявила, что Джиган говорил о заговоре и вооружился
Дочь Оксаны Самойловой и Джигана Ариела рассказала о событиях дня, когда рэпер устроил стрельбу в доме. В интервью Ксении Собчак девушка вспомнила, что уже с утра поведение отца показалось ей странным.
По словам Ариелы, Джиган приехал за ней в аэропорт и настойчиво уговаривал поехать вместе с ним в Шато. При этом, как утверждает девушка, он выглядел так, будто несколько дней не спал, и говорил о какой-то опасности.
«Он приехал и говорит: "Слушай, прямо сейчас нужно ехать в Шато". Я тогда сразу поняла, что что-то не так. Он приехал не спавший, он сам сказал, что не спал несколько дней», — рассказала Ариела.Девушка также заявила, что отец говорил о заговоре и утверждал, будто их хотят убить. По её словам, он отдельно уверял, что не находится под воздействием наркотиков. Ариела при этом вспомнила и необычный химический запах изо рта рэпера.
Позже, уже находясь дома, Джиган, по словам дочери, вооружился большим количеством оружия и отправился выяснять отношения с одним из охранников. Ариела призналась, что не слышала весь разговор, но видела, как ситуация становилась всё более напряжённой.
«Он пошёл на улицу опять разбираться с охранниками, я не видела, что они там обсуждали. В один момент он закрыл одного из охранников, то ли казнить его хотел, начал обвинять в чём-то», — поделилась девушка.Рассказ Ариелы прозвучал на фоне новых подробностей о непростом периоде в семье Оксаны Самойловой и Джигана. При этом описанные девушкой обстоятельства являются её личными воспоминаниями и оценкой произошедшего.