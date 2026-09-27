«Хотел казнить охранника»: дочь Самойловой рассказала о поведении Джигана в день стрельбы

27 сентября 2026, 11:41

Дочь Оксаны Самойловой заявила, что Джиган говорил о заговоре и вооружился

Оксана Самойлова с дочерью (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Дочь Оксаны Самойловой и Джигана Ариела рассказала о событиях дня, когда рэпер устроил стрельбу в доме. В интервью Ксении Собчак девушка вспомнила, что уже с утра поведение отца показалось ей странным.





По словам Ариелы, Джиган приехал за ней в аэропорт и настойчиво уговаривал поехать вместе с ним в Шато. При этом, как утверждает девушка, он выглядел так, будто несколько дней не спал, и говорил о какой-то опасности.





«Он приехал и говорит: "Слушай, прямо сейчас нужно ехать в Шато". Я тогда сразу поняла, что что-то не так. Он приехал не спавший, он сам сказал, что не спал несколько дней», — рассказала Ариела.

«Он пошёл на улицу опять разбираться с охранниками, я не видела, что они там обсуждали. В один момент он закрыл одного из охранников, то ли казнить его хотел, начал обвинять в чём-то», — поделилась девушка.