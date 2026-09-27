«Мы остались вдвоём»: няня 6-летнего Давида раскрыла подробности побега из дома

27 сентября 2026, 12:19

Няня Давида рассказала о побеге детей из дома Джигана

Оксана Самойлова с сыном (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Няня шестилетнего Давида Светлана рассказала в интервью Ксении Собчак, как во время стрельбы в доме Джигана ей вместе с другой няней и четырьмя детьми пришлось прятаться на втором этаже.





По словам женщины, покинуть дом сразу они не могли — им не разрешали выходить.





«Выйти мы не могли, потому что приехал какой-то мужчина и не разрешал выходить. Он нам показывал: мол, отойдите от дверей», — утверждает Светлана.

«У Майи была истерика, она боялась, что он её убьёт. Я говорила: "Майя, вы его дети, если он убьёт, то убьёт только нас"», — рассказала няня.