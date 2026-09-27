«Мы остались вдвоём»: няня 6-летнего Давида раскрыла подробности побега из дома
Няня Давида рассказала о побеге детей из дома Джигана
Няня шестилетнего Давида Светлана рассказала в интервью Ксении Собчак, как во время стрельбы в доме Джигана ей вместе с другой няней и четырьмя детьми пришлось прятаться на втором этаже.
По словам женщины, покинуть дом сразу они не могли — им не разрешали выходить.
«Выйти мы не могли, потому что приехал какой-то мужчина и не разрешал выходить. Он нам показывал: мол, отойдите от дверей», — утверждает Светлана.По словам няни, вскоре повар и горничная покинули дом, а внутри остались две няни и четверо детей. Большую часть времени они проводили на втором этаже. Ариела, как рассказала Светлана, спряталась в гардеробной, а женщина приносила ей воду, поскольку там было очень жарко.
Светлана также вспомнила состояние Майи. По её словам, девочка сильно испугалась и во время происходящего боялась за свою жизнь.
«У Майи была истерика, она боялась, что он её убьёт. Я говорила: "Майя, вы его дети, если он убьёт, то убьёт только нас"», — рассказала няня.В итоге женщины решили выбраться из дома через задний вход. Светлана взяла на руки маленького Давида, поскольку, по её словам, лестница там была очень крутой. За домом их уже ждала машина, которую, как утверждает няня, отправила Оксана Самойлова.
Так няням и детям удалось покинуть дом и уехать в безопасное место. Рассказ Светланы прозвучал на фоне других свидетельств о событиях того дня, когда, по словам участников истории, в доме произошёл конфликт со стрельбой.