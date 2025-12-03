«Если ждал поблажек, то зря»: Macan служит без привилегий и ест в одиночестве
Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) проходит срочную службу без «звездных» привилегий. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источник.
Музыкант следует тем же правилам, что и остальные срочники. По словам сослуживцев, новых знакомств в армии он не завел, а во время завтрака, обеда и ужина ест в одиночестве.
В конце ноября Росгвардия назвала задачи артиста на военной службе. Его определили в отдельную дивизию оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского.
По данным ведомства, Косолапов должен «обеспечивать безопасность граждан» и «охранять общественный порядок» в Московском регионе.
