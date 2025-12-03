«Если ждал поблажек, то зря»: Macan служит без привилегий и ест в одиночестве

03 декабря 2025, 14:39

Рэпер Macan проходит срочную службу без привилегий

Андрей Косолапов (Фото: Телеграм/macan_official1)

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) проходит срочную службу без «звездных» привилегий. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источник.