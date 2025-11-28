Macan договаривается о службе в ВДВ
Рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) могут отправить служить в ВДВ в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источник в призывном пункте.
По его сведениям, сейчас музыкант договаривается с представителем воинской части, который специализируется на этом роде войск. Медицинская категория позволяет ему проходить службу в таких условиях.
Однако до этого СМИ писали о распределении артиста в элитный спецназ Росгвардии «Витязь». Также эту информацию в беседе с RT подтвердил его отец. На вопрос, когда сын отправится на военную службу, мужчина ответил кратко: «Уже».
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что Косолапов тайно прибыл в призывной пункт военкомата на Угрешской улице в Москве в сопровождении двух людей. Он воспользовался отдельным входом, а не главным КПП, где его ждали журналисты.
