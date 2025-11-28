Macan договаривается о службе в ВДВ

28 ноября 2025, 11:40

Mash: рэпера Macan могут отправить служить в подмосковные ВДВ

Андрей Косолапов (Фото: Телеграм/macan_official1)

Рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) могут отправить служить в ВДВ в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источник в призывном пункте.