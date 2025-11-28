Достижения.рф

Macan договаривается о службе в ВДВ

Mash: рэпера Macan могут отправить служить в подмосковные ВДВ
Андрей Косолапов (Фото: Телеграм/macan_official1)

Рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) могут отправить служить в ВДВ в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источник в призывном пункте.



По его сведениям, сейчас музыкант договаривается с представителем воинской части, который специализируется на этом роде войск. Медицинская категория позволяет ему проходить службу в таких условиях.

Однако до этого СМИ писали о распределении артиста в элитный спецназ Росгвардии «Витязь». Также эту информацию в беседе с RT подтвердил его отец. На вопрос, когда сын отправится на военную службу, мужчина ответил кратко: «Уже».

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что Косолапов тайно прибыл в призывной пункт военкомата на Угрешской улице в Москве в сопровождении двух людей. Он воспользовался отдельным входом, а не главным КПП, где его ждали журналисты.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0