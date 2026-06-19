«Я не могу всё предусмотреть»: Дробыш объяснил резкую реакцию на аксессуар Akmal
Виктор Дробыш извинился перед Akmal за критику сценического образа
Продюсер Виктор Дробыш принес публичные извинения певцу Akmal после критики его сценического образа.
Ранее в эфире шоу «Соль. Легенда» Дробыш высказался о платке, с которым артист вышел на сцену. Продюсер отметил, что не понял задумку такого элемента, хотя подчеркнул своё уважение к самому исполнителю.
«Я с большим уважением отношусь к тебе, жених. Знаю твоё творчество и считаю тебя одним из самых талантливых молодых артистов. Просто не понимаю смысла полотенца, которое ты повесил. У Стивена Тайлера понимаю, у Кинчева понимаю — у всех, но здесь такое ощущение, будто уборщица забыла убрать», — отметил Дробыш.Позже выяснилось, что аксессуар имел для Akmal особое значение. Певец рассказал, что платок связан с памятью о его бабушке, которая сыграла важную роль в его жизни и помогла ему прийти в музыку. Также артист отметил национальный смысл этого элемента и добавил, что выходит с ним на сцену постоянно. После этого Дробыш признался, что не знал всей истории аксессуара и не мог заранее учесть этот момент.