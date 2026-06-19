«Я не могу всё предусмотреть»: Дробыш объяснил резкую реакцию на аксессуар Akmal

19 июня 2026, 19:26

Виктор Дробыш извинился перед Akmal за критику сценического образа

Виктор Дробыш (Фото: Instagram* / @vdrobysh)

Продюсер Виктор Дробыш принес публичные извинения певцу Akmal после критики его сценического образа.





Ранее в эфире шоу «Соль. Легенда» Дробыш высказался о платке, с которым артист вышел на сцену. Продюсер отметил, что не понял задумку такого элемента, хотя подчеркнул своё уважение к самому исполнителю.





«Я с большим уважением отношусь к тебе, жених. Знаю твоё творчество и считаю тебя одним из самых талантливых молодых артистов. Просто не понимаю смысла полотенца, которое ты повесил. У Стивена Тайлера понимаю, у Кинчева понимаю — у всех, но здесь такое ощущение, будто уборщица забыла убрать», — отметил Дробыш.