«Есть деньги, но мало»: что оставил своему сыну в наследство умерший Паша Техник

Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram/evakaritskaua)
Умерший рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) оставил своему сыну в наследство четырехкомнатную квартиру. Об этом артист рассказывал в одном из своих интервью чуть больше года назад.
«Квартиру купил, но это больше жена довольна. Евро, четырехкомнатная, 80 с чем-то квадратных метров. Пиковская, но пойдет. Это же все не мне, а малому», — делился Павел.Вместе с тем он упоминал, что денег всегда не хватает, хоть он и жил на широкую ногу, учитывая наркозависимость и частые срывы.
«Я просто просыпаюсь и иду с собакой, гуляю с ребенком, и у меня при этом есть деньги, но их всегда мало», — говорил рэп-исполнитель.
Кроме того, Паша Техник заявлял, что владеет недвижимостью в Некрасовке и Перово, записанной на него, однако стоимость и площадь объектов неизвестны. Паша Техник умер в Таиланде накануне вечером, 4 апреля. У артиста была пневмония с полиорганной недостаточностью.
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