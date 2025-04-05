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Паша Техник на последнем концерте в России признался в любви эскортнице Кристине и послал бывшую жену

Паша Техник на последнем концерте признался в любви эскортнице и послал экс-жену
Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)

Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)

На последнем концерте в России Паша Техник неожиданно заявил, что любит Кристину Лекси. Рэпер также резко высказался об экс-супруге Еве Карицкой, воспитывающей от него сына.
Последний концерт музыканта прошел 16 марта в клубе Aurorа в Санкт-Петербурге. Во время выступления Техник находился в не совсем адекватном состоянии.

На концерте неожиданно для фанатов Павел признался Кристине Лекси в любви, таким образом впервые открыто заявив об их отношениях.

«А еще я хотел сказать, что я люблю малышку по имени Кристина», — сказал рэпер.

Также Ивлев нецензурно высказался о Еве Карицкой, после чего ушел за кулисы.

Ранее бывшая жена рэпера Ева Карицкая в своем блоге пригрозила возлюбленной Паше Техника Кристине Лекси. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Есть деньги, но мало»: что оставил своему сыну в наследство умерший Паша Техник
Умерший Паша Техник оставил своему сыну в наследство квартиру
05 апреля 2025, 19:43

Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram/evakaritskaua)

Умерший рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) оставил своему сыну в наследство четырехкомнатную квартиру. Об этом артист рассказывал в одном из своих интервью чуть больше года назад.
«Квартиру купил, но это больше жена довольна. Евро, четырехкомнатная, 80 с чем-то квадратных метров. Пиковская, но пойдет. Это же все не мне, а малому», — делился Павел.
Вместе с тем он упоминал, что денег всегда не хватает, хоть он и жил на широкую ногу, учитывая наркозависимость и частые срывы.

«Я просто просыпаюсь и иду с собакой, гуляю с ребенком, и у меня при этом есть деньги, но их всегда мало», — говорил рэп-исполнитель.

Кроме того, Паша Техник заявлял, что владеет недвижимостью в Некрасовке и Перово, записанной на него, однако стоимость и площадь объектов неизвестны. Паша Техник умер в Таиланде накануне вечером, 4 апреля. У артиста была пневмония с полиорганной недостаточностью.

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#новости
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«Самый необычный смолток»: беременная Ида Галич показала живот Конору Макгрегору в Дубае
Ида Галич показала живот Конору Макгрегору в Дубае
05 апреля 2025, 19:25

Ида Галич (Фото: Instagram*/galichida)

Беременная певица Ида Галич показала в Дубае свой живот борцу UFC Конору Макгрегору. Она опубликовала запись в соцсетях, назвав беседу необычной.
«Милейший! Обрадовался, что моя дочка родится Львом, а я Телец. Поведал, что у него два сына этого же знака. Самый необычный смолток (короткая беседа) в моей жизни. Но если я всё правильно поняла», — отметила телеведущая.
Фото: Instagram*/galichida

Ида Галич во время беременности следит за фигурой, занимается спортом и набирается сил перед рождением ребенка. Сейчас уже известно, что родится девочка. Молодая мама сыграет свадьбу с бизнесменом Олегом Ледвичем уже после родов. Пара стала встречаться пару лет назад.

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«Это неэстетично»: Иосиф Пригожин раскритиковал SHAMAN за микрофон в штанах

«Звоночки были»: Анна Калашникова рассказала о других ДТП Михаила Ефремова

*Запрещен в РФ
#мир
#звёзды
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#шоу-бизнес
#новости
#семья
#дети
#беременность
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«Это неэстетично»: Иосиф Пригожин раскритиковал SHAMAN за микрофон в штанах
Иосиф Пригожин назвал неэстетичной привычку SHAMAN держать микрофон в штанах
05 апреля 2025, 18:38

Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Иосиф Пригожин назвал неэстетичной привычку певца SHAMAN во время концертов держать микрофон в штанах. Об этом он рассказал в шоу на YouTube-канале Карины Нигай.
По словам продюсера, ему такая традиция не нравится. При этом Пригожин отметил, что исполнитель по достоинству получил звание Заслуженного артиста России.

«Я считаю, что это неэстетично, так же как и неэстетично целоваться взасос на сцене. На свадьбе это хорошо среди гостей, но на сцене как-то… У наших артистов отсутствует самокритика», — отметил супруг певицы Валерии.

Пригожин заключил, что лишь высказывает мнение и не хочет никого обидеть.

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#продюсер
#пригожин
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«Звоночки были»: Анна Калашникова рассказала о других ДТП Михаила Ефремова
Анна Калашникова рассказала о других ДТП Михаила Ефремова
05 апреля 2025, 18:18

Анна Калашникова (Фото: личный архив Анны Калашниковой)

Анна Калашникова прокомментировала выход актера Михаила Ефремова из колонии. Об этом она рассказала в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» в эфире «Радио 1».
«Очень тяжело комментировать такие вещи. Я боюсь зависимых людей и зачастую вижу, что к ним быстро возвращаются все зависимости, как только они выходят на свободу или из рехабов. Однако я знаю и хорошие примеры, когда людям удавалось вернуться к правильному образу жизни», — пояснила певица.

По словам Калашниковой, с одной стороны, ей по-человечески жаль Ефремова, а с другой стороны, она сопереживает семье погибшего в страшном ДТП. Анна рассказала, что до этой аварии у актера уже были ситуации, когда он садился за руль в нетрезвом состоянии и попадал в транспортные происшествия.

«Очень многие мои знакомые с ним близко дружили, и Ефремов разбил им не одну машину. Находясь в нетрезвом состоянии, артист просился прокатиться на автомобиле. В результате Михаилу приходилось покупать новую машину автовладельцу. Звоночки уже были», — сообщила телеведущая.

Калашникова считает, что близкое окружение и компетентные органы должны помогать артисту восстанавливаться после выхода из тюрьмы.

Напомним, Михаил Ефремов уже получил на руки постановление об УДО. Несмотря на это, он продолжает ходить на работу, соблюдать режим и запреты. По словам адвоката артиста, после освобождения Ефремов пройдет медицинское обследование и вернется в свою квартиру, где проживал до ареста.

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В квартире Михаила Ефремова пришлось делать ремонт из-за журналистов
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#артист
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Ольга Бузова эмоционально высказалась по поводу смерти Паши Техника
05 апреля 2025, 17:36

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова отреагировала на смерть Паши Техника. В своем Telegram-канале ведущая заявила, что рэпер сломал свою жизнь.
Певица призналась, что ее потрясла трагедия музыканта.

«Паша был хорошим, добрым человеком. Но с огромной проблемой — с зависимостью. С которой никак не мог побороться. Вот именно этому я хочу, чтобы вы все обратили внимание на то, как сложно бросить и излечиться от наркозависимости», — подчеркнула звезда российского шоу-бизнеса.

Бузова призвала поклонников никогда не брать в руки запрещенные вещества.

Напомним, вечером 4 апреля стало известно, что Паша Техник скончался. Согласно информации близких, легкие музыканта были практически полностью поражены. Он находился на аппаратах ИВЛ и ЭКМО.

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