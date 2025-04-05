Паша Техник на последнем концерте в России признался в любви эскортнице Кристине и послал бывшую жену

Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)
На последнем концерте в России Паша Техник неожиданно заявил, что любит Кристину Лекси. Рэпер также резко высказался об экс-супруге Еве Карицкой, воспитывающей от него сына.
Последний концерт музыканта прошел 16 марта в клубе Aurorа в Санкт-Петербурге. Во время выступления Техник находился в не совсем адекватном состоянии.
На концерте неожиданно для фанатов Павел признался Кристине Лекси в любви, таким образом впервые открыто заявив об их отношениях.
Также Ивлев нецензурно высказался о Еве Карицкой, после чего ушел за кулисы.
Ранее бывшая жена рэпера Ева Карицкая в своем блоге пригрозила возлюбленной Паше Техника Кристине Лекси. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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*Запрещен в РФ
На концерте неожиданно для фанатов Павел признался Кристине Лекси в любви, таким образом впервые открыто заявив об их отношениях.
«А еще я хотел сказать, что я люблю малышку по имени Кристина», — сказал рэпер.
Также Ивлев нецензурно высказался о Еве Карицкой, после чего ушел за кулисы.
Ранее бывшая жена рэпера Ева Карицкая в своем блоге пригрозила возлюбленной Паше Техника Кристине Лекси. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова