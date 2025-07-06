«Поспешила за кулисы»: Анну Пересильд заметили на выступлении Вани Дмитриенко
В Петербурге на VK Fest была замечена 16-летняя актриса Анна Пересильд. Артистка посетила выступление 19-летнего певца Вани Дмитриенко, чем привлекла внимание общественности. Об этом сообщает Kp.ru.
Пересильд подозревают в романе с Дмитриенко, который обсуждают в соцсетях уже полгода. Но даже видеозаписи в интернете, где пара целуется и обнимается, не принесли никаких официальных подтверждений. Однако Анна пустила новую волну слухов об отношениях с певцом.
Журналисты сообщили, что 16-летняя актриса оказалась во время концерта Дмитриенко рядом со сценой. Девушка поддерживала его и восхищалась выступлением. Когда певец завершил сет, Анна поспешила за кулисы, чтобы встретиться с ним.
Отметим, что Дмитриенко столкнулся со сложностями во время перелёта в Санкт-Петербург из-за отмен и переносов рейсов. Артист должен был прилететь 5 июня, но из-за задержки самолёта вылетел только 6 июня.
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