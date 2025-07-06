«Поспешила за кулисы»: Анну Пересильд заметили на выступлении Вани Дмитриенко

06 июля 2025, 21:19

Анну Пересильд, которую подозревают в романе с Ваней Дмитриенко, заметили на VK Fest

Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

В Петербурге на VK Fest была замечена 16-летняя актриса Анна Пересильд. Артистка посетила выступление 19-летнего певца Вани Дмитриенко, чем привлекла внимание общественности. Об этом сообщает Kp.ru.