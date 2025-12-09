«Есть грешок»: Марина Кравец вспомнила, как создавалась её культовая роль Анжелы
Марина Кравец раскрыла секрет популярности роли ночной бабочки Анжелы
Марина Кравец в шоу ALEKÓ In My Bag рассказала о своей знаменитой роли ночной бабочки Анжелы.
Актриса отметила, что принимала активное участие в создании номера о девушке лёгкого поведения.
«Написался текст. Я присутствовала тоже при создании, какие-то фразы, шутки накидывала тоже, естественно. И, короче говоря, мы его поставили, мы сняли его с первого дубля», — поделилась Кравец.По словам юмористки, ключ к популярности персонажа — оригинальность сюжета и обаяние героини, которое привлекает зрителей, несмотря на её профессию.
«Видно, что она не дурочка, она, наверное, даже к себе располагает, несмотря на то, что она как бы занимается вот такими вещами. И когда её спрашивают: "А вы же, ну, Анжела, да?" Я говорю: "Ну, есть грешок, ну, есть". Это моя фраза была, то есть, ну, как бы в данном номере её имя стало синонимом конкретной, скажем так, деятельности», — добавила актриса.