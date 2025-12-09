«Зелёные, синие…»: Королёва скупает разноцветные парики

09 декабря 2025, 20:44

Наташа Королёва скупает эпатажные парики

Наташа Королёва (Фото: Instagram* / @koroleva__star)

Наташа Королёва готовится к новому, более смелому образу и скупает парики ярких цветов в зарубежном магазине. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артистка признаётся, что пока только морально настраивается на эксперимент.





«Есть у меня один магазинчик не в нашей стране, где классные парики. У меня есть сильно креативные: зелёные, синие. Я пока готовлюсь морально к таким образам. Пока ещё до новоселья, как до Луны. Я за нашего производителя (мебели), за российского — Европа нервно курит. Я не шмоточница, мне большую гардеробную не надо. Я вещи не задерживаю, если я понимаю, что эта вещь не пригодилась — она у меня уходит дальше», — рассказала Королева на XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».