«Зелёные, синие…»: Королёва скупает разноцветные парики
Наташа Королёва скупает эпатажные парики
Наташа Королёва готовится к новому, более смелому образу и скупает парики ярких цветов в зарубежном магазине. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка признаётся, что пока только морально настраивается на эксперимент.
«Есть у меня один магазинчик не в нашей стране, где классные парики. У меня есть сильно креативные: зелёные, синие. Я пока готовлюсь морально к таким образам. Пока ещё до новоселья, как до Луны. Я за нашего производителя (мебели), за российского — Европа нервно курит. Я не шмоточница, мне большую гардеробную не надо. Я вещи не задерживаю, если я понимаю, что эта вещь не пригодилась — она у меня уходит дальше», — рассказала Королева на XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».Певица также поделилась, что отдаёт кутюрные платья и шубы своей скромной невестке Мелиссе. А скоро в ход пойдут и её зелёные парики, готовясь к новым образам.