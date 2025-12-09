«Это уже достаточно хорошо»: Памела Андерсон стала символом естественности в Голливуде

09 декабря 2025, 20:17

Памела Андерсон объявила, что отказалась от образа секс-дивы

Памела Андерсон (Фото: Instagram* / @pamelaanderson)

Памела Андерсон призналась, что нашла собственный путь к естественной красоте. Об этом сообщает People.





По словам актрисы, в Голливуде всё сильнее проявляется стремление к натуральности, и она сама стала частью этого движения.



Звезда, долгие годы жившая в рамках навязанного сексуализированного образа, что больше не хочет подстраиваться под представления публики и воспринимает внешний вид как очередную роль.





«Я думаю, это произошло из-за всех этих молодых женщин вокруг меня: девушек или невест сыновей, подруг, племянниц. Я просто хочу убедиться, что они чувствую себя уверенно в том, кто они есть, потому что это уже достаточно хорошо. Позже ты понимаешь, что ты сам себе худший критик. Так что, если вы не критикуете себя или других, это здорово, так и должно быть», — отметила Памела.