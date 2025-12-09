«Лучше исчезать»: Леонардо Ди Каприо объяснил, почему носит маску и кепку

09 декабря 2025, 21:01

Леонардо Ди Каприо раскрыл секрет своей маскировки на публике

Леонардо ди Каприо (Фото: Instagram* / @leonardodicaprio)

Леонардо Ди Каприо объяснил, почему предпочитает появляться на публике в маске и головном уборе.





В интервью для Time актёр отметил, что это часть его стратегии сохранения приватности.





«Это баланс, которым я занимаюсь всю взрослую жизнь, и до сих пор не считаю себя экспертом. Моя простая философия — выходить в публичное пространство только тогда, когда есть что показать или сказать. В остальное время лучше исчезать», — рассказал Ди Каприо.