«Лучше исчезать»: Леонардо Ди Каприо объяснил, почему носит маску и кепку
Леонардо Ди Каприо объяснил, почему предпочитает появляться на публике в маске и головном уборе.
В интервью для Time актёр отметил, что это часть его стратегии сохранения приватности.
«Это баланс, которым я занимаюсь всю взрослую жизнь, и до сих пор не считаю себя экспертом. Моя простая философия — выходить в публичное пространство только тогда, когда есть что показать или сказать. В остальное время лучше исчезать», — рассказал Ди Каприо.Актёр уточнил, что кепка и маска стали частью его повседневного гардероба ещё во время пандемии и с тех пор помогают ему оставаться анонимным. Даже на высокопрофильных мероприятиях, таких как свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес, он не расставался с этими аксессуарами.