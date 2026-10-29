«Есть какие-то симпатии»: MONA рассказала о личной жизни после громкого разрыва

29 октября 2026, 22:24

MONA призналась, что её сердце свободно после расставания с Джараховым

MONA (Фото: Instagram* / @mona.chka)

Певица MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) рассказала о переменах в личной жизни после расставания с Эльдаром Джараховым. На «Жара Медиапремии — 2026» артистка призналась, что сейчас не состоит в отношениях, но не исключает новых романтических знакомств. Об этом сообщает Super.