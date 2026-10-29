«Есть какие-то симпатии»: MONA рассказала о личной жизни после громкого разрыва
Певица MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) рассказала о переменах в личной жизни после расставания с Эльдаром Джараховым. На «Жара Медиапремии — 2026» артистка призналась, что сейчас не состоит в отношениях, но не исключает новых романтических знакомств. Об этом сообщает Super.
По словам певицы, у неё есть определённые симпатии, однако до серьёзных отношений пока не дошло. MONA также отметила, что спокойно принимает приглашения на свидания и присматривается к людям.
При этом артистка подчеркнула, что не разочаровалась в мужчинах благодаря опыту прошлых отношений. Она рассказала, что у неё был прекрасный партнёр, поэтому расставание не заставило её закрыться от новых чувств.
Напомним, MONA объявила о разрыве с Эльдаром Джараховым в марте, хотя пара решила расстаться ещё в декабре 2025 года. Несмотря на завершение романтических отношений, они сохранили близкую связь. Ранее певица отмечала, что им обоим нужны время и возможность привыкнуть к новой реальности.
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