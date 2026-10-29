«Я молчала»: MONA рассказала, как переживала разрыв с Эльдаром Джараховым

29 октября 2026, 21:51

MONA призналась, что после расставания с Джараховым не могла писать песни

MONA и Эльдар Джарахов (Фото: Telegram / @MonaRaava)

Певица MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) рассказала, как расставание с Эльдаром Джараховым повлияло на её творчество. Об этом сообщает Super.





Артистка призналась, что после болезненного разрыва надолго потеряла желание писать музыку, хотя принято считать, что сильные переживания помогают создавать песни.





«После расставания я молчала. Очень долгое время я не писала песни вообще. У меня не получалось этого делать, я не хотела. Но вообще обычно с разбитым сердцем пишется ярче», — поделилась MONA на «Жара Медиапремия — 2026».