Подарок на день рождения: Ким Кардашьян показала легендарное и очень дорогое колье Bulgari

29 октября 2026, 22:19

Ким Кардашьян примерила колье Элизабет Тейлор за $6,5 млн

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Стилист Лоу Роуч подготовил для Ким Кардашьян необычный сюрприз на день рождения. Во время поездки в Рим он организовал для звезды эксклюзивный доступ к архивным украшениям Bulgari. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».