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Подарок на день рождения: Ким Кардашьян показала легендарное и очень дорогое колье Bulgari

Ким Кардашьян примерила колье Элизабет Тейлор за $6,5 млн
Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Стилист Лоу Роуч подготовил для Ким Кардашьян необычный сюрприз на день рождения. Во время поездки в Рим он организовал для звезды эксклюзивный доступ к архивным украшениям Bulgari. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



Особое внимание Ким привлекло колье стоимостью 6,5 миллиона долларов, украшенное 16 изумрудами и бриллиантами. Когда-то это драгоценное изделие Ричард Бертон подарил легендарной актрисе Элизабет Тейлор.

По словам Роуча, организовать примерку оказалось непросто: архивные украшения такого уровня крайне редко достают из хранилищ. Поэтому возможность увидеть и примерить историческое колье стала для Кардашьян по-настоящему особенным подарком.

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