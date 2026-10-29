Подарок на день рождения: Ким Кардашьян показала легендарное и очень дорогое колье Bulgari
Стилист Лоу Роуч подготовил для Ким Кардашьян необычный сюрприз на день рождения. Во время поездки в Рим он организовал для звезды эксклюзивный доступ к архивным украшениям Bulgari. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Особое внимание Ким привлекло колье стоимостью 6,5 миллиона долларов, украшенное 16 изумрудами и бриллиантами. Когда-то это драгоценное изделие Ричард Бертон подарил легендарной актрисе Элизабет Тейлор.
По словам Роуча, организовать примерку оказалось непросто: архивные украшения такого уровня крайне редко достают из хранилищ. Поэтому возможность увидеть и примерить историческое колье стала для Кардашьян по-настоящему особенным подарком.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России