«Держится молодцом»: MONA высказалась о состоянии Navai после ареста

29 октября 2026, 22:09

MONA рассказала, как Navai переживает ситуацию с задержанием в Казахстане

MONA (Фото: Instagram* / @mona.chka)

Певица MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) поделилась, как чувствует себя рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) после произошедшего на границе Казахстана. На «Жара Медиапремия — 2026» артистка отметила, что он сохраняет позитивный настрой, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Об этом сообщает Super.





По словам MONA, после событий, о которых писали СМИ, они ещё не встречались лично, однако поддерживали связь по переписке и телефону. Певица считает, что Navai справляется с ситуацией достойно.





«Он очень глубокий человек. К своим проблемам он относится с юмором. К моим — очень внимательно. Поэтому я очень часто обращаюсь за советом», — рассказала артистка.