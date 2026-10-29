«Держится молодцом»: MONA высказалась о состоянии Navai после ареста
MONA рассказала, как Navai переживает ситуацию с задержанием в Казахстане
Певица MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) поделилась, как чувствует себя рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) после произошедшего на границе Казахстана. На «Жара Медиапремия — 2026» артистка отметила, что он сохраняет позитивный настрой, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Об этом сообщает Super.
По словам MONA, после событий, о которых писали СМИ, они ещё не встречались лично, однако поддерживали связь по переписке и телефону. Певица считает, что Navai справляется с ситуацией достойно.
«Он очень глубокий человек. К своим проблемам он относится с юмором. К моим — очень внимательно. Поэтому я очень часто обращаюсь за советом», — рассказала артистка.Напомним, Navai задержали в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотиков. Сообщалось, что запрещённые вещества обнаружили в арендованном Mercedes, за рулём которого находился рэпер. Сначала его поместили во временный изолятор, а позднее перевели в СИЗО № 13 в Таразе. Впоследствии уголовное дело в отношении артиста было прекращено.