«Есть кое-какие проблемы»: Анжелика Агурбаш скрывает жениха

14 ноября 2025, 19:58

Анжелика Агурбаш скрывает жениха из-за уголовного дела на родине

Анжелика Агурбаш (Фото: Instagram* / @angelicaagurbash)

Анджелика Агурбаш отложила свадьбу с таинственным бизнесменом. Об этом сообщает StarHit.





Причиной стало уголовное дело, возбужденное против неё в Белоруссии в 2021 году из-за оппозиционных взглядов.





«Нет, свадьба ещё не состоялась, потому что есть кое-какие проблемы, связанные с моей жизнью в Белоруссии. Я ограничена в выездах, у меня ещё пара политических статей», — призналась певица.