«Есть кое-какие проблемы»: Анжелика Агурбаш скрывает жениха

Анжелика Агурбаш скрывает жениха из-за уголовного дела на родине
Анджелика Агурбаш отложила свадьбу с таинственным бизнесменом. Об этом сообщает StarHit.



Причиной стало уголовное дело, возбужденное против неё в Белоруссии в 2021 году из-за оппозиционных взглядов.

«Нет, свадьба ещё не состоялась, потому что есть кое-какие проблемы, связанные с моей жизнью в Белоруссии. Я ограничена в выездах, у меня ещё пара политических статей», — призналась певица.
Агурбаш опасается, что брак может повлиять на дело жениха, у которого есть бизнес в Белоруссии.

Пара встречается как минимум раз в две недели, но раскрывать отношения пока не спешит. На возможной свадьбе будут только самые близкие, без представителей шоу-бизнеса.

