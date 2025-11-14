«Тётя работает»: The Hatters высказались о взлёте творчества Кадышевой среди зумеров

14 ноября 2025, 17:28

Группа The Hatters поддержала популярность Кадышевой у молодёжи

Юрий Музыченко (Фото: Instagram* / @yra_muzichenko)

На «Квартирнике у Маргулиса», состоявшемся 13 ноября в Live Арене, музыканты The Hatters — Юрий Музыченко и Павел Личадеев — высказались о неожиданном всплеске интереса молодёжи к творчеству Надежды Кадышевой. Об этом сообщает Super.





Зумеры активно распространяют песни 66-летней звезды в соцсетях, и билеты на её выступления продаются настолько быстро, что концерты переносят с небольших ДК на стадионы.



Участники группы отнеслись к популярности Кадышевой с теплом и юмором.





«Так это же наоборот замечательно, это прекрасно! Тётя работает. Пожалуйста! Вряд ли она наши корпоративы заберёт», — сказал с улыбкой Личадеев.

«Ну, потому что мы всех окучить всё равно не сможем. Пусть будем мы и она», — заявил он.