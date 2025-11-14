«Подарила себе ребёнка»: Карди Би вновь стала мамой фоне скандала с разводом
Карди Би стала мамой в четвёртый раз
Карди Би родила сына от игрока НФЛ Стефона Диггса. Рождение произошло на прошлой неделе, отец присутствовал при родах.
Артистка поделилась радостной новостью в своём блоге.
«Подарила себе нового ребёнка — ещё одну причину любить себя и продолжать давать детям ту любовь и жизнь, которую они заслуживают», — рассказала она.Новый роман Карди и Диггса стал известен три месяца назад, хотя намёки появлялись ещё в декабре. Тем временем бракоразводный процесс с бывшим мужем Offset продолжается — у пары уже трое детей: семилетняя Калчер, четырёхлетний Уэйв и годовалая Блосс.