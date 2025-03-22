«Счёт шёл на часы»: Садальский заявил, что перед смертью Голубкина весила всего 30 кг

Лариса Голубкина (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Актёр Станислав Садальский отреагировал на кончину народной артистки России Ларисы Голубкиной. В личном блоге в «Живом журнале» артист посвятил ей пост.
Садальский подчеркнул, что мучения Голубкиной закончились.
В субботу, 22 марта, стало известно о смерти 85-летней Ларисы Голубкиной. Печальную новость в своём Telegram-канале опубликовал телеведущий Андрей Малахов. Причиной смерти стал рак крови третьей стадии.
Напомним, что своё 85-летие Голубкина отметила незадолго до кончины, 9 марта. Поздравления актрисе направил лично президент России Владимир Путин.
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«Весила уже 30 кг, счёт шёл на часы», – заявил артист.Станислав Садальский отметил, что пока не знает, где похоронят звезду фильма «Гусарская баллада». Однако добавил, что мать Голубкиной похоронена на Ваганьковском кладбище. К слову, там же покоится её бывший супруг Андрей Миронов.
В субботу, 22 марта, стало известно о смерти 85-летней Ларисы Голубкиной. Печальную новость в своём Telegram-канале опубликовал телеведущий Андрей Малахов. Причиной смерти стал рак крови третьей стадии.
Напомним, что своё 85-летие Голубкина отметила незадолго до кончины, 9 марта. Поздравления актрисе направил лично президент России Владимир Путин.
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Анастасия Чинкова