«Есть ли любовь после любви»: Ида Галич рассказала о подготовке к свадьбе
Ида Галич поделилась подробностями предстоящей свадьбы с возлюбленным Олегом во время общения с журналистами на ПМЭФ-2026. По словам телеведущей, подготовка к торжеству уже находится на финальной стадии. Об этом сообщает Super.
Церемония запланирована на лето, однако точную дату невеста предпочла сохранить в тайне. Известно, что праздник состоится в горах, а главной темой оформления и концепции свадьбы станет сама горная атмосфера. На торжество пригласят около 180 гостей.
Галич призналась, что особенно ценит историю своих отношений с избранником. По её словам, этот роман стал доказательством того, что счастливую любовь можно встретить даже после неудачного опыта в личной жизни. Телеведущая отметила, что многие её подписчицы вдохновляются этим примером и начинают верить в возможность новых отношений после расставаний.
Также блогер рассказала, что мечтала устроить традиционный девичник, однако из-за насыщенного рабочего графика организовать отдельный праздник перед свадьбой не получилось. Впрочем, гостей торжества ждёт необычный формат поездки — для них будет организован специальный рейс, благодаря чему праздничная атмосфера начнётся ещё до прибытия на место проведения церемонии.
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