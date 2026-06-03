«Есть ли любовь после любви»: Ида Галич рассказала о подготовке к свадьбе

03 июня 2026, 18:43

Блогер Ида Галич раскрыла подробности свадьбы — торжество пройдёт в горах

Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Ида Галич поделилась подробностями предстоящей свадьбы с возлюбленным Олегом во время общения с журналистами на ПМЭФ-2026. По словам телеведущей, подготовка к торжеству уже находится на финальной стадии. Об этом сообщает Super.