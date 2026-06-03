«Не слушайте меня»: Сосо Павлиашвили высказался о завершении концертной деятельности

03 июня 2026, 17:37

Сосо Павлиашвили опроверг слухи о завершении концертной деятельности

Сосо Павлиашвили (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певец Сосо Павлиашвили успокоил своих поклонников и заявил, что не планирует завершать свою концертную деятельность, несмотря на периодическое появление в СМИ соответствующих слухов.





В разговоре с Москвой 24 артист подчеркнул, что подобные новости появляются регулярно, однако они не имеют отношения к реальности. Павлиашвили добавил, что несет ответственность перед зрителями.





«Те, кто хочет, чтобы я закончил выступления, я вас прошу, не мучайтесь и не слушайте меня», — сказал Павлиашвили.