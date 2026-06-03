«Не слушайте меня»: Сосо Павлиашвили высказался о завершении концертной деятельности
Сосо Павлиашвили опроверг слухи о завершении концертной деятельности
Певец Сосо Павлиашвили успокоил своих поклонников и заявил, что не планирует завершать свою концертную деятельность, несмотря на периодическое появление в СМИ соответствующих слухов.
В разговоре с Москвой 24 артист подчеркнул, что подобные новости появляются регулярно, однако они не имеют отношения к реальности. Павлиашвили добавил, что несет ответственность перед зрителями.
«Те, кто хочет, чтобы я закончил выступления, я вас прошу, не мучайтесь и не слушайте меня», — сказал Павлиашвили.
Также певец обратился к своим слушателям и сказал, что будет петь до тех пор, пока нужен зрителям. Он уточнил, что прекратит свою творческую деятельность тогда, когда люди будут уходить с концертов без улыбки и с разочарованием.