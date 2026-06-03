«С новым человеком»: актриса Анна Михайловская сообщила о рождении ребёнка
Звезда «Молодёжки» Анна Михайловская во второй раз стала мамой
Анна Михайловская поделилась радостной новостью — актриса стала мамой во второй раз. О пополнении в семье звезда сообщила в личном блоге, опубликовав фотографию из автомобиля после выписки из роддома с новорождённым на руках.
Артистка, известная по роли Яны Самойловой в сериале «Молодёжка», сопроводила снимок лаконичной подписью. Подробности о малыше она раскрывать не стала.
«Домой. С новым человеком», — отметила Анна.О своей беременности Михайловская рассказала ещё 1 апреля. Тогда актриса призналась, что редко делится событиями из личной жизни, однако решила сделать исключение. Несмотря на дату публикации, новость оказалась не шуткой.
У Анны уже есть сын Мирослав, который родился в браке с актёром Тимофеем Каратаевым. Супруги расстались в 2018 году. Личность отца второго ребёнка актриса не раскрывает, предпочитая не обсуждать свою личную жизнь публично.
Незадолго до родов Михайловская опубликовала снимок, на котором позировала в коротком светлом платье. Тогда поклонники обратили внимание на заметно округлившийся живот и поздравили актрису с предстоящим пополнением в семье.