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«С новым человеком»: актриса Анна Михайловская сообщила о рождении ребёнка

Звезда «Молодёжки» Анна Михайловская во второй раз стала мамой
Анна Михайловская (Фото: Instagram* / @anna_mihailovskaya)

Анна Михайловская поделилась радостной новостью — актриса стала мамой во второй раз. О пополнении в семье звезда сообщила в личном блоге, опубликовав фотографию из автомобиля после выписки из роддома с новорождённым на руках.



Артистка, известная по роли Яны Самойловой в сериале «Молодёжка», сопроводила снимок лаконичной подписью. Подробности о малыше она раскрывать не стала.

«Домой. С новым человеком», — отметила Анна.
О своей беременности Михайловская рассказала ещё 1 апреля. Тогда актриса призналась, что редко делится событиями из личной жизни, однако решила сделать исключение. Несмотря на дату публикации, новость оказалась не шуткой.

У Анны уже есть сын Мирослав, который родился в браке с актёром Тимофеем Каратаевым. Супруги расстались в 2018 году. Личность отца второго ребёнка актриса не раскрывает, предпочитая не обсуждать свою личную жизнь публично.

Незадолго до родов Михайловская опубликовала снимок, на котором позировала в коротком светлом платье. Тогда поклонники обратили внимание на заметно округлившийся живот и поздравили актрису с предстоящим пополнением в семье.

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