«С новым человеком»: актриса Анна Михайловская сообщила о рождении ребёнка

03 июня 2026, 18:03

Звезда «Молодёжки» Анна Михайловская во второй раз стала мамой

Анна Михайловская (Фото: Instagram* / @anna_mihailovskaya)

Анна Михайловская поделилась радостной новостью — актриса стала мамой во второй раз. О пополнении в семье звезда сообщила в личном блоге, опубликовав фотографию из автомобиля после выписки из роддома с новорождённым на руках.





Артистка, известная по роли Яны Самойловой в сериале «Молодёжка», сопроводила снимок лаконичной подписью. Подробности о малыше она раскрывать не стала.





«Домой. С новым человеком», — отметила Анна.