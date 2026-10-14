«Есть ли жизнь на Марсе»: Лепс назвал новое увлечение после отказа от алкоголя
Певец Лепс смотрит кино вместо употребления алкоголя
Народный артист России Григорий Лепс рассказал о своем способе отдыха после концертов и светских мероприятий. Об этом стало известно 14 октября.
Певец напомнил, что в апреле текущего года кардинально пересмотрел свои привычки. Исполнителя цитирует NEWS.ru. Артист с иронией отметил, что часто чувствует усталость и выглядит уставшим.
«Сижу себе, помалкиваю. Киношки всякие смотрю. «Есть ли жизнь на Марсе». Нету», — поделился Лепс на гала-ужине «Российской национальной музыкальной премии «Виктория».По его словам, отказом от алкоголя он хотел сохранить здоровье. Новый образ жизни, как отметил шансонье, позволил ему сосредоточиться на творчестве и уделять больше внимания физической форме.