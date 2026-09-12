«Я уже старый»: Григорий Лепс рассказал, когда может уйти со сцены

12 сентября 2026, 15:35

Григорий Лепс назвал условие, при котором завершит карьеру

Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

64-летний Григорий Лепс откровенно высказался о возможном завершении карьеры. Артист признался, что понимает — возраст и здоровье постепенно дают о себе знать, однако пока не собирается самостоятельно ставить точку в сценической жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





О будущем уходе со сцены Лепс рассказал на дне рождения «Русского Радио». По словам певца, для него важно продолжать выступать до тех пор, пока он чувствует интерес публики и способен качественно работать.





«Я всегда боюсь чего-то не успеть. Мой любимый тост — "Успеть, пока болты не затянули". (Уйду) как только я пойму, что я неинтересен людям — по залу, по продажам билетов. Связки подводят. Я уже старый», — заявил артист.