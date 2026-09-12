«Я уже старый»: Григорий Лепс рассказал, когда может уйти со сцены
Григорий Лепс назвал условие, при котором завершит карьеру
64-летний Григорий Лепс откровенно высказался о возможном завершении карьеры. Артист признался, что понимает — возраст и здоровье постепенно дают о себе знать, однако пока не собирается самостоятельно ставить точку в сценической жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
О будущем уходе со сцены Лепс рассказал на дне рождения «Русского Радио». По словам певца, для него важно продолжать выступать до тех пор, пока он чувствует интерес публики и способен качественно работать.
«Я всегда боюсь чего-то не успеть. Мой любимый тост — "Успеть, пока болты не затянули". (Уйду) как только я пойму, что я неинтересен людям — по залу, по продажам билетов. Связки подводят. Я уже старый», — заявил артист.Лепс отметил, что ориентироваться будет прежде всего на реакцию слушателей и собственные физические возможности. Если концерты перестанут собирать залы, а голос и связки больше не позволят выступать на привычном уровне, певец, по его словам, будет готов уйти со сцены.
При этом полностью отказываться от других проектов артист пока не собирается. Лепс также рассказал о своём баре и признался, что хотел бы его продать, несмотря на хорошую прибыль. Однако сделать это сейчас непросто, поскольку бизнес принадлежит не только ему.