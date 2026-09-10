Григорий Лепс раскрыл подробности личной жизни

10 сентября 2026, 11:12

Григорий Лепс опроверг слухи об отношениях и покупке нового дома

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Певец Григорий Лепс рассказал о своей личной жизни. Он признался, что сейчас одинок. Об этом пишет Woman.ru.





Артист опроверг сообщения о том, что живёт с возлюбленной в новом доме. Лепс заверил, что не состоит в отношениях. При этом он с иронией отреагировал на разговоры о своём предполагаемом богатстве.

«Новый дом купил? О. Я, оказывается, состоятельный человек и даже не подозревал. Вот скорее готов к новому дому (чем к новой любви)», — поделился музыкант.