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Григорий Лепс раскрыл подробности личной жизни

Григорий Лепс опроверг слухи об отношениях и покупке нового дома
Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Певец Григорий Лепс рассказал о своей личной жизни. Он признался, что сейчас одинок. Об этом пишет Woman.ru.



Артист опроверг сообщения о том, что живёт с возлюбленной в новом доме. Лепс заверил, что не состоит в отношениях. При этом он с иронией отреагировал на разговоры о своём предполагаемом богатстве.

«Новый дом купил? О. Я, оказывается, состоятельный человек и даже не подозревал. Вот скорее готов к новому дому (чем к новой любви)», — поделился музыкант.
Ранее стало известно, что Григорий Лепс тяготится сценой. Психоаналитик Ирина Смолярчук полагает, что певец — интроверт, и публичность даётся ему непросто.
Ольга Щелокова

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