Григорий Лепс раскрыл подробности личной жизни
Григорий Лепс опроверг слухи об отношениях и покупке нового дома
Певец Григорий Лепс рассказал о своей личной жизни. Он признался, что сейчас одинок. Об этом пишет Woman.ru.
Артист опроверг сообщения о том, что живёт с возлюбленной в новом доме. Лепс заверил, что не состоит в отношениях. При этом он с иронией отреагировал на разговоры о своём предполагаемом богатстве.
«Новый дом купил? О. Я, оказывается, состоятельный человек и даже не подозревал. Вот скорее готов к новому дому (чем к новой любви)», — поделился музыкант.Ранее стало известно, что Григорий Лепс тяготится сценой. Психоаналитик Ирина Смолярчук полагает, что певец — интроверт, и публичность даётся ему непросто.