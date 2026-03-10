Стали известны детали семейной жизни Бари Алибасова с молодой женой

10 марта 2026, 16:47

Сын Бари Алибасова сообщил, что продюсер счастлив в браке с Еленой Калининой

Бари Алибасов (Фото: Instagram* @alibasov_nana)

Младший сын известного продюсера Бари Алибасова сообщил, что его отец обрёл гармонию в личной жизни с Еленой Калининой.





В беседе с Общественной Службой Новостей Алибасов-младший заявил, что пара состоит в браке уже два года.

«Нет никаких ссор, передряг. Наконец-то папа счастлив вместе со своей любимой женой. Да, разница в возрасте есть, но она незначительная — всего 20 лет», — отметил родственник.