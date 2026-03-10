Стали известны детали семейной жизни Бари Алибасова с молодой женой
Сын Бари Алибасова сообщил, что продюсер счастлив в браке с Еленой Калининой
Младший сын известного продюсера Бари Алибасова сообщил, что его отец обрёл гармонию в личной жизни с Еленой Калининой.
В беседе с Общественной Службой Новостей Алибасов-младший заявил, что пара состоит в браке уже два года.
«Нет никаких ссор, передряг. Наконец-то папа счастлив вместе со своей любимой женой. Да, разница в возрасте есть, но она незначительная — всего 20 лет», — отметил родственник.Он напомнил подробности церемонии бракосочетания, которая прошла два года назад. Торжество носило скромный характер: молодожёны ограничились ужином в кругу самых близких людей, отказавшись от пышных нарядов, ресторанного банкета и традиционных свадебных атрибутов.
Кроме того, в ходе разговора сын продюсера назвал поведение жены Арины неадекватным и рассказал о запрете на её встречи с дочерью.