«У нее действительно рак»: Катя Гордон настаивает на освобождении блогера Лерчек
Юрист Гордон: больной онкологией Чекалиной необходимо смягчить меру пресечения
Юрист Екатерина Гордон предложила смягчить меру пресечения для блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Юрист считает, что Валерии, страдающей онкологическим заболеванием, необходимо заменить домашний арест на подписку о невыезде.
В беседе с NEWS.ru Гордон пояснила, что Чекалина должна иметь возможность свободно лечиться и посещать врачей без необходимости каждый раз получать разрешение следствия или суда.
«Я знаю, что это (онкология. — прим. ред.) не шутки, не вброс, у неё действительно сложное заболевание. Сейчас я хочу собрать подписи в её защиту и уже начала обращаться к разным власть имеющим людям. И думаю, что никому, следователям в том числе, не нужна история с погибшим человеком», — заявила общественница.По словам Гордон, она уверена в невиновности Лерчек по делу о выводе средств за границу. Юрист, представлявшая интересы супругов в бракоразводном процессе, утверждает, что блогер не имела доступа к счетам в ОАЭ и не получала с них денег.