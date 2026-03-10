«У нее действительно рак»: Катя Гордон настаивает на освобождении блогера Лерчек

10 марта 2026, 18:59

Юрист Гордон: больной онкологией Чекалиной необходимо смягчить меру пресечения

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Юрист Екатерина Гордон предложила смягчить меру пресечения для блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Юрист считает, что Валерии, страдающей онкологическим заболеванием, необходимо заменить домашний арест на подписку о невыезде.





В беседе с NEWS.ru Гордон пояснила, что Чекалина должна иметь возможность свободно лечиться и посещать врачей без необходимости каждый раз получать разрешение следствия или суда.

«Я знаю, что это (онкология. — прим. ред.) не шутки, не вброс, у неё действительно сложное заболевание. Сейчас я хочу собрать подписи в её защиту и уже начала обращаться к разным власть имеющим людям. И думаю, что никому, следователям в том числе, не нужна история с погибшим человеком», — заявила общественница.