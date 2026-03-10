Стало известно, как Ксения Бородина отпраздновала 43-летие в Куршевеле

10 марта 2026, 18:26

Телеведущая Ксения Бородина отпраздновала 43-летие во Франции

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина отметила 43-летие на французском горнолыжном курорте Куршевель. Как сообщает Telegram-канал «Super.ru», празднование прошло спустя два месяца после резонансной вечеринки, организованной ею в московском магазине Rendez-Vous.