Стало известно, как Ксения Бородина отпраздновала 43-летие в Куршевеле
Телеведущая Ксения Бородина отметила 43-летие на французском горнолыжном курорте Куршевель. Как сообщает Telegram-канал «Super.ru», празднование прошло спустя два месяца после резонансной вечеринки, организованной ею в московском магазине Rendez-Vous.
Компанию имениннице составили муж Николай Сердюков, а также Ольга Орлова с супругом, Ольга Алексеева, основатель архитектурного бюро Наталья Эм с Романом Фишкиным, блогер Настя Пикси и другие близкие друзья.
Мероприятие приурочили к фестивалю Big Art Festival. Вечеринка с танцами и шампанским состоялась в отеле Le Lana. Гости угощались напитками Dom Pérignon, стоимость которых достигает тысячи евро за бутылку.
Во время розыгрыша призов среди посетителей фестиваля Николай Сердюков выиграл эксклюзивные часы Chopard Ice Cube, которые стали главным подарком вечера. Кульминацией праздника стало выступление группы «Руки Вверх!». Солист коллектива Сергей Жуков пригласил Бородину на сцену и лично поздравил её с днём рождения.
