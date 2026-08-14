«Есть накопленная слюна»: Гордон и Сильваши считают, что их засуживают на шоу

14 августа 2026, 19:05

Катя Гордон пожаловалась на сложности во время испытаний шоу «Большой Куш»

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

«Звездач» стал свидетелем конфликта Кати Гордон с организатором второго сезона шоу «Большой Куш». Юрист объяснила свою эмоциональную реакцию тем, что, по её словам, команде неоднократно приходилось сталкиваться с несправедливым отношением во время соревнований.





Гордон рассказала, что во время одного из испытаний ей неправильно закрепили специальные приспособления на руках, из-за чего они отвалились. Однако, по словам Кати, это не единственный случай, который вызвал у команды вопросы.





«Есть уже накопленная слюна, которая связана с тем, что в некоторых соревнованиях, например, Свету засуживают. Было несколько конкурсов, когда мы были реально в полшага до победы, и нам просто усложняли ситуацию», — заявила Гордон.