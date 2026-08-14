«От балды»: звезда «Руки Вверх!» Потехин ответил на обвинения в алкоголизме
Музыкант Алексей Потехин опроверг слухи о проблемах с алкоголем
Сооснователь группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин отреагировал на слухи о злоупотреблении алкоголем, которые появились после публикации в Сети видео с его выступлений с Potehin's Band. Об этом сообщает Super.
54-летний музыкант заявил, что обвинения не соответствуют действительности. По словам Потехина, он ведёт здоровый образ жизни и уже некоторое время вообще не употребляет алкоголь.
«От балды кто-то написал, даже ничего не могу сказать. Может, это у них проблемы с алкоголем. Скорее всего, это у них какие-то проблемы», — заявил артист.Потехин отметил, что не понимает, откуда появились подобные слухи. Музыкант продолжает выступать и заниматься творчеством.