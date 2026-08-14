«От балды»: звезда «Руки Вверх!» Потехин ответил на обвинения в алкоголизме

14 августа 2026, 18:30

Музыкант Алексей Потехин опроверг слухи о проблемах с алкоголем

Алексей Потехин (Фото: Instagram* / @potekhinalex)

Сооснователь группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин отреагировал на слухи о злоупотреблении алкоголем, которые появились после публикации в Сети видео с его выступлений с Potehin's Band. Об этом сообщает Super.





54-летний музыкант заявил, что обвинения не соответствуют действительности. По словам Потехина, он ведёт здоровый образ жизни и уже некоторое время вообще не употребляет алкоголь.





«От балды кто-то написал, даже ничего не могу сказать. Может, это у них проблемы с алкоголем. Скорее всего, это у них какие-то проблемы», — заявил артист.