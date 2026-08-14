«Мне очень жаль»: Безрукова извинилась перед поклонниками из-за последствий травмы
Актриса Безрукова не сможет сыграть запланированные спектакли из-за травмы
Ирина Безрукова рассказала в соцсетях, что из-за травмы ноги впервые за всю свою актёрскую карьеру не сможет выйти на сцену в запланированных спектаклях. Актриса призналась, что тяжело переживает из-за произошедшего и попросила коллег заменить её.
Безрукова поблагодарила артистов, которые согласились подменить её, и отдельно извинилась перед зрителями, которые заранее планировали поездки в Москву или подстраивали отпуск под спектакли.
«Мне очень жаль, что впервые за всю мою актёрскую карьеру я не смогу сыграть запланированные спектакли. К сожалению, ни одну из моих героинь невозможно сыграть на колясочке», — написала актриса.Сейчас Безрукова занимается восстановлением и делает всё возможное, чтобы как можно скорее вернуться к работе. Она также поблагодарила поклонников за сообщения, поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.