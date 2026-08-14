«Мне очень жаль»: Безрукова извинилась перед поклонниками из-за последствий травмы

14 августа 2026, 18:48

Актриса Безрукова не сможет сыграть запланированные спектакли из-за травмы

Ирина Безрукова (Фото: Instagram* / @irina_bezrukova_official)

Ирина Безрукова рассказала в соцсетях, что из-за травмы ноги впервые за всю свою актёрскую карьеру не сможет выйти на сцену в запланированных спектаклях. Актриса призналась, что тяжело переживает из-за произошедшего и попросила коллег заменить её.





Безрукова поблагодарила артистов, которые согласились подменить её, и отдельно извинилась перед зрителями, которые заранее планировали поездки в Москву или подстраивали отпуск под спектакли.





«Мне очень жаль, что впервые за всю мою актёрскую карьеру я не смогу сыграть запланированные спектакли. К сожалению, ни одну из моих героинь невозможно сыграть на колясочке», — написала актриса.