«Есть о чём вспомнить»: Волочкова раскрыла детали встречи со скандальным принцем Эндрю
Анастасия Волочкова рассказала о встрече с принцем Эндрю
На фоне обнародованной архивной фотографии балерина Анастасия Волочкова вспомнила о своей встрече с принцем Эндрю, сыном королевы Елизаветы II. В своём блоге она поделилась подробностями знакомства, которое произошло в 1999 году в Лондоне.
По словам Волочковой, принц посетил её выступление в Royal Albert Hall, где она исполняла партии фей Карабос и Сирени в балете «Спящая красавица». Спектакль имел большой успех и собрал представителей британской элиты.
«В моей жизни происходят очень яркие события, и всегда есть о чем вспомнить... На следующий спектакль пришёл принц Эндрю, сын королевы Елизаветы. В его глазах был полный восторг, и он мне его выразил», — рассказала Анастасия.Артистка отметила, что этот эпизод стал для неё важным этапом в карьере. Вскоре после завершения английского контракта Волочкову вернули в Россию по инициативе знаменитого хореографа Юрия Григоровича, который лично прилетел за ней.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.