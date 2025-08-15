«Есть о чём вспомнить»: Волочкова раскрыла детали встречи со скандальным принцем Эндрю

15 августа 2025, 18:56

Анастасия Волочкова рассказала о встрече с принцем Эндрю

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

На фоне обнародованной архивной фотографии балерина Анастасия Волочкова вспомнила о своей встрече с принцем Эндрю, сыном королевы Елизаветы II. В своём блоге она поделилась подробностями знакомства, которое произошло в 1999 году в Лондоне.





По словам Волочковой, принц посетил её выступление в Royal Albert Hall, где она исполняла партии фей Карабос и Сирени в балете «Спящая красавица». Спектакль имел большой успех и собрал представителей британской элиты.

«В моей жизни происходят очень яркие события, и всегда есть о чем вспомнить... На следующий спектакль пришёл принц Эндрю, сын королевы Елизаветы. В его глазах был полный восторг, и он мне его выразил», — рассказала Анастасия.