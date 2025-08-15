«Помогают соседям»: Представитель Филиппа Киркорова рассказала о пожаре рядом с домом певца

15 августа 2025, 17:45

Пожар рядом с домом Киркорова в Красногорске не угрожает его участку

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

В Красногорске произошло возгорание в доме по соседству с особняком Филиппа Киркорова. Некоторые СМИ сообщали о возможном распространении огня на территорию певца, однако официальный представитель певца Екатерина Успенская опровергла эти опасения.





В разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» Успенская заявила, что возникший пожар уже локализован и не представляет угрозы для участка Киркорова.

«Нет риска, что перекинется. Под контролем. Помогают соседям», — сообщила она.