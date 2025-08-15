«Помогают соседям»: Представитель Филиппа Киркорова рассказала о пожаре рядом с домом певца
Пожар рядом с домом Киркорова в Красногорске не угрожает его участку
В Красногорске произошло возгорание в доме по соседству с особняком Филиппа Киркорова. Некоторые СМИ сообщали о возможном распространении огня на территорию певца, однако официальный представитель певца Екатерина Успенская опровергла эти опасения.
В разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» Успенская заявила, что возникший пожар уже локализован и не представляет угрозы для участка Киркорова.
«Нет риска, что перекинется. Под контролем. Помогают соседям», — сообщила она.Ранее сообщалось, что роскошная усадьба Киркорова, которая находится на берегу Живописной бухты Москвы-реки в подмосковном Красногорске рискует быть охвачена огнём. Однако благодаря оперативным действиям спасателей, пожар удалось потушить и не допустить его дальнейшего распространения.
Напомним о недавнем закрытии организации Филиппа Киркорова, которая занималась вопросами, связанными с исполнительскими искусствами.