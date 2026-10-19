«Есть определенная сложность»: Сын Наташи Королевой уезжает в Японию
Певица Наташа Королева рассказала о переезде сына в Японию
24-летний выпускник магистратуры МГИМО Архип Глушко, сын певицы Наташи Королёвой и исполнителя хита «Желтые тюльпаны» Сергея Глушко, долгое время не мог трудоустроиться по специальности. Молодой человек, владеющий английским и японским языками и сделавший в магистратуре ставку на экономику, разослал резюме в интересующие его компании, однако желаемого места так и не получил.
Как призналась Наташа Королёва, основная сложность заключалась в желании сына найти работу, связанную с японским языком. Ее цитирует Voice.
«Он разослал резюме. Есть какие-то отклики, но не туда, куда бы он хотел. Он хочет, чтобы было связано с японским языком, в этом есть определенная сложность. Выбор у него не так велик. Запрос в Японию сделал, ждет, может быть, там рассмотрят его кандидатуру. Пусть поедет, получит опыт. Почему нет?.. Сын говорит на японском, преподает на японском, ему нравится эта страна. Я не понимаю, как это всё случилось», — добавила Королёва.Пока Архип ожидал ответа, в его жизни произошёл неожиданный поворот. Вместе с женой Мелиссой он записал шуточную песню про собственную «странную семейку» и снял на неё клип, приурочив релиз к годовщине свадьбы 21 августа — в один день с родителями Архипа. Идею подсказала директор певицы Марина, однако эффект превзошёл ожидания: композиция неожиданно стала популярной, а наследника поп-звезды завалили приглашениями выступить на корпоративах. При этом хейтеры также не остались в стороне, разобрав по косточкам всю семью певицы.
Вскоре пришло долгожданное письмо: 24-летний сын артистов получил приглашение от зарубежной компании. Архип уже начал собирать документы на рабочую японскую визу.
«Наверное, на год точно. Ничего не рассказывает. Говорит: «Мама, мне нравится», — прокомментировала ситуацию исполнительница.